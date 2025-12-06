Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková
Životné skúšky zvládala s humorom aj odvahou.
Slovenská literárna scéna prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. V sobotu vo veku 82 rokov zomrela prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Pre Teraz.sk to potvrdila rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká. Správa o jej odchode zasiahla nielen jej rodinu, ale aj tisíce ľudí, ktorí s obľubou čítali jej knihy, sledovali jej tvorbu či si pamätajú jej nezameniteľný humor.
Hoci bola známa predovšetkým svojou prácou, pre mnohých bola symbolom ešte niečoho iného – neobyčajného partnerstva, ktoré s Ľubomírom Feldekom pretrvalo viac ako šesť desaťročí. Ich príbeh bol dôkazom toho, že aj napriek prekážkam sa dá prežiť život v láske, úcte a blízkosti.
Začiatok jednej veľkej lásky
Keď mala Oľga šestnásť rokov, netušila, že jeden večer jej zmení celý život. Domov sa vtedy vracala z prechádzky s kamarátkami, keď v obývačke uvidela mladého muža, ktorého k nim doviedol rodinný známy. „Páčilo sa mi, že mal okuliare a hlboký hlas, dozvedela som sa, že je spisovateľ, venoval mi knižku Hra pre tvoje modré oči, ktorú mu práve zošrotovali, robil za trest vo fabrike a mal otca za mrežami. Nuž, nezamilujte sa,“ spomínala v rozhovore pre Život Oľga na prvé stretnutie s Ľubomírom Feldekom.
Ľubomír Feldek zasa nikdy nezabudol na to, že preňho to bola láska na prvý pohľad – a presne vedel aj dátum: 20. marec 1960. O desať dní neskôr ju požiadal o ruku. „Prišiel na moje 17. narodeniny a povedal mi, že by si ma rád zobral za manželku,“ povedala kedysi pre SME.
Rodina, ktorá rástla ruka v ruke so životom
V septembri, dva roky po prvom stretnutí, sa zosobášili. Od začiatku si boli istí, že ich manželstvo nebude len pekným momentom, ale záväzkom. Pre Plusku to Oľga vystihla jasne: „Pri sobáši sme sľúbili, že vydržíme spolu v dobrom aj v zlom a sľuby treba dodržať.“
Spoločne zvládli ťažké obdobia – straty blízkych, existenčné problémy, ale aj výchovu piatich detí. Sama Oľga priznávala, že veľkú rodinu pôvodne neplánovala, no nakoniec sa z nej stalo jej životné šťastie. „Dnes… sa mi priznal, že preto máme tak veľa detí, lebo chcel, aby som bola stále tehotná,“ smiala sa.