Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková - Dobré noviny
Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková
Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

— Foto: Facebook Penzión Beryl, Košice / Archív TV Pezinok

Životné skúšky zvládala s humorom aj odvahou.

Slovenská literárna scéna prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. V sobotu vo veku 82 rokov zomrela prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Pre Teraz.sk to potvrdila rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká. Správa o jej odchode zasiahla nielen jej rodinu, ale aj tisíce ľudí, ktorí s obľubou čítali jej knihy, sledovali jej tvorbu či si pamätajú jej nezameniteľný humor.

Hoci bola známa predovšetkým svojou prácou, pre mnohých bola symbolom ešte niečoho iného – neobyčajného partnerstva, ktoré s Ľubomírom Feldekom pretrvalo viac ako šesť desaťročí. Ich príbeh bol dôkazom toho, že aj napriek prekážkam sa dá prežiť život v láske, úcte a blízkosti.

Začiatok jednej veľkej lásky

Keď mala Oľga šestnásť rokov, netušila, že jeden večer jej zmení celý život. Domov sa vtedy vracala z prechádzky s kamarátkami, keď v obývačke uvidela mladého muža, ktorého k nim doviedol rodinný známy. „Páčilo sa mi, že mal okuliare a hlboký hlas, dozvedela som sa, že je spisovateľ, venoval mi knižku Hra pre tvoje modré oči, ktorú mu práve zošrotovali, robil za trest vo fabrike a mal otca za mrežami. Nuž, nezamilujte sa,“ spomínala v rozhovore pre Život Oľga na prvé stretnutie s Ľubomírom Feldekom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/oravsko/photos/a.472722936128158/4498134570253621/?type=3&ref=embed_post

Ľubomír Feldek zasa nikdy nezabudol na to, že preňho to bola láska na prvý pohľad – a presne vedel aj dátum: 20. marec 1960. O desať dní neskôr ju požiadal o ruku. „Prišiel na moje 17. narodeniny a povedal mi, že by si ma rád zobral za manželku,“ povedala kedysi pre SME.

Rodina, ktorá rástla ruka v ruke so životom

V septembri, dva roky po prvom stretnutí, sa zosobášili. Od začiatku si boli istí, že ich manželstvo nebude len pekným momentom, ale záväzkom. Pre Plusku to Oľga vystihla jasne: „Pri sobáši sme sľúbili, že vydržíme spolu v dobrom aj v zlom a sľuby treba dodržať.“

Spoločne zvládli ťažké obdobia – straty blízkych, existenčné problémy, ale aj výchovu piatich detí. Sama Oľga priznávala, že veľkú rodinu pôvodne neplánovala, no nakoniec sa z nej stalo jej životné šťastie.  „Dnes… sa mi priznal, že preto máme tak veľa detí, lebo chcel, aby som bola stále tehotná,“ smiala sa.

Strach aj nový začiatok

