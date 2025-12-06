Moment, na ktorý čakala celý život. Legendárna Jiřina Bohdalová sa pred Vianocami dočkala najväčšieho daru
Malý Antonín priniesol veľkú radosť.
S príchodom sviatkov si mnohí želajú pokoj či zdravie. Jiřina Bohdalová sa však tento rok dočkala daru, ktorý prekonal všetko ostatné. Legendárna česká herečka sa ešte pred Štedrým dňom dočkala chvíle, o ktorej dlhé roky rozprávala s nádejou v hlase – stala sa prababičkou.
Rodinné šťastie
Ako uvádza portál Plus 7 dní, jej vnuk Vojtech Staš privítal so svojou manželkou Helenou na svet prvé dieťa. Syn sa narodil v pražskej pôrodnici a podľa informácií sú mamička aj bábätko v poriadku. Pre celú rodinu to bol okamih, na ktorý sa dlho čakalo. A ktorý priniesol obrovskú radosť.
Splnené prianie
Malý chlapček dostal tradičné české mená Antonín František. Práve tým rodičia naplnili želanie Jiřiny Bohdalovej, ktorá o takomto mene pre pravnuka hovorila už skôr. František sa totiž volaj jej otec.
„Vitaj medzi nami, Antonín. Otec s mamou ťa milujú. Hlavne buď zdravý a šťastný a nájdi si tak skvelú ženu, ako som si našiel ja – to nebudeš mať jednoduché. Ďakujem ti, láska, moja žena, že si mi dala takého krásneho syna. Odporúčam všetkým ísť k pôrodu, je to zázrak a všetky mamy neskutočne obdivujem za tento výkon," vyznal sa na sociálnej sieti novopečený otecko.
Sen, ktorý ju držal nad vodou
Jiřina Bohdalová sa netajila tým, že možnosť zažiť úlohu prababičky je pre ňu veľkým životným míľnikom. „Jířa sa narodenia Toníčka nemohla dočkať a to, že sú všetci zdraví, ju strašne dojalo,“ prezradil Vojtech na svoju 94-ročnú babičku, pre ktorý je to dar, ktorý sa vymyká všetkým materiálnym veciam – presne taký, aký si pod stromčekom želala najviac.
„Pre mňa je to ďalší bod v mojom živote, ku ktorému smerujem a ktorého sa chcem dožiť. Je dôležité si také ciele dávať. A tak to tiež budem robiť až do konca,“ uviedla v minulosti pre iDnes.cz.