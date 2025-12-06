Odborníčka na upratovanie ukázala, čomu sa v obdchodoch vyhýba. Spozornieť by sme mali najmä počas Vianoc - Dobré noviny
Odborníčka na upratovanie ukázala, čomu sa v obdchodoch vyhýba. Spozornieť by sme mali najmä počas Vianoc
Odborníčka na upratovanie ukázala, čomu sa v obdchodoch vyhýba. Spozornieť by sme mali najmä počas Vianoc

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @freepik

Rachel varuje pred vecami, ktoré len zaberajú miesto.

Možno to poznáte aj vy. Človek sa snaží mať doma útulno, no zrazu si uvedomí, že namiesto pokoja ho obklopuje zbytočný chaos. Práve počas sviatočných dní, keď sa naše príbytky zaplnia dekoráciami a darčekmi, je tento pocit ešte výraznejší. Aj preto odborníčka na upratovanie vysvetľuje, na čo si dať pozor a ktoré veci by si už nikdy nekúpila, hoci ich doma má takmer každý.

Ako uvádza portál Interez, profesionálna organizátorka Rachel, známa ako The Declutter Darling, upratuje domácnosti vo Veľkej Británii už viac než desať rokov. Dnes otvorene hovorí o tom, ktoré predmety považuje za úplne zbytočné a prečo ich prestala kupovať.

Zbytočnosti, ktoré len zaberajú miesto

Podľa Rachel sú jedným z najväčších „pohlcovačov priestoru“ sezónne dekorácie. Kým kedysi každý rok menila farebné výzdoby, dnes si vyberá nadčasové kúsky. Tie dokáže použiť opakovane a nevzniká jej tak domáci sklad plný ozdôb, venčekov a drobností, ktoré využijete len pár dní v roku. Kupuje len to, čo si skutočne zamiluje.

@thedeclutterdarlinguk Decluttering taught me that peace doesn’t come from having more — it comes from having enough. Which ones on this list resonate with you? #declutteryourhome #organisingtips #clutterfreehome #decluttering ♬ dream river. - Woodsman

Rovnako odmieta hromadiť suveníry z dovoleniek. Spomienky si radšej uchováva v podobe zážitkov a fotografií, nie v podobe predmetov, na ktoré sa len práši. Ako tvrdí, čačky jej zaberali miesto, no neprinášali jej skutočnú hodnotu.

Menej produktov, viac prehľadu

