Život si pre nich pripravil to najkrajšie prekvapenie. Obľúbená speváčka Sima prezradila veľkú novinku
Sima žiari šťastím.
Keď sa známe osobnosti podelia o svoje súkromie, fanúšikovia to vždy prijímajú s obrovskou radosťou. A najmä vtedy, keď ide o správu, ktorá prináša do života ich obľúbenej hviezdy úplne novú kapitolu. Práve to je prípad speváčky Simony Hégrovej, známej pod prezývkou SIMA, ktorá sa na sociálnej sieti pochválila radostným oznámením. Potvrdila, že čaká svoje prvé dieťatko a ukázala aj dojímavé fotografie s partnerom Tomášom Gajlíkom.
Malé veľké prekvapenie
Ako informuje Nový Čas, Sima dlhodobo patrí k najvyťaženejším mladým interpretkám. Koncertovala takmer každý víkend, často aj za hranicami Slovenska. Teraz však vysvetlila, prečo musí na čas zvoľniť tempo. Dôvod je ten najkrajší.
„Už na štadióne sme boli TRAJA... vtedy sme to ešte nevedeli... v O2 bude mať pol roka... Vždy sme boli my tí, ktorí chystali prekvapenia, ale život to tentokrát otočil a prichystal si jedno malé nečakané pre nás,” napísala speváčka k fotografiám, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.
Na snímkach sa usmieva s odhaleným tehotenským bruškom a v rukách drží záber z ultrazvuku. Po jej boku stojí aj jej partner a producent Tomáš Gajlík, známy ako Gajlo.