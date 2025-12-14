Nenechajte ich zapadnúť prachom a takto ich čistite. Starostlivosť o izbové rastliny neradno podceniť
Hrubá vrstva prachu na listoch izbových kvetov významne ovplyvňuje zdravie a rast vašich rastlín.
Nejde len o estetiku, ale aj o ich zdravie – a v konečnom dôsledku aj naše. Reč je o izbových rastlinách, konkrétne o pravidelnom čistení ich listov, aby sme ich zbavili prachu a drobných čiastočiek špiny. Portál Záhradkár prináša dôležité tipy, na ktoré by sme pri starostlivosti o „izbovky" rozhodne nemali zabudnúť.
Nejde len o estetický problém. Vrstva prachu totiž obmedzuje prísun svetla, čo znižuje efektivitu fotosyntézy, základného procesu rastlín potrebného na ich prežitie. „Dochádza k oslabeniu rastliny, dôsledkom čoho môže byť znížená vitalita vašej obľúbenej izbovky,“ vysvetľuje portál.
Estetika i zdravie
Navyše, prach upcháva drobné póry (prieduchy) na povrchu listov, prostredníctvom ktorých rastlina dýcha a reguluje výmenu plynov či vlhkosti – to môže mať následky v podobe zvyšovania vlhkosti a vytvárania podmienok na vznik plesní či výskyt roztočov. Prach z listov preto treba utierať pravidelne mäkkou a vlhkou handričkou z mikrovlákna, ktorú predtým namočte do prevarenej alebo odstatej vody.
„Na bežné čistenie listov nie je potrebné pridávať mydlo ani používať domáce zmesi. Oleje či mlieko síce list krátkodobo ‚vyleštia', no môžu upchať prieduchy, zanechať povlak alebo podporovať zachytávanie prachu, preto sa ich používanie neodporúča,“ vysvetľuje Záhradkár. Pozor si dajte tiež na čistenie alkoholom, pretože môže poškodiť bunky v listoch. Mal by sa aplikovať bodovo – pri ošetrení škodcov, nie plošne.
Opatrní buďte pri vrstve prirodzeného vosku. Majú ju listy väčšiny rastlín a môže sa javiť ako mastná. Pozor však, slúži na ochranu rastliny, preto by sme ju nemali stierať.