Jej tajomstvu nerozumel ani geniálny Einstein. 10 krásnych výrokov o láske, ktoré zahrejú pri srdci - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jej tajomstvu nerozumel ani geniálny Einstein. 10 krásnych výrokov o láske, ktoré zahrejú pri srdci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Ilustračné obrázky.

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 978 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jej tajomstvu nerozumel ani geniálny Einstein. 10 krásnych výrokov o láske, ktoré zahrejú pri srdci

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Pixabay: Cloud1902, Mylene2401

Láska je jednou z najsilnejších síl života – inšpiruje, učí a dokáže meniť srdcia aj svet okolo nás.

Niekedy je ťažké nájsť slová na vyjadrenie tak silného citu, akým je láska. Má silu zmeniť životy, no pritom je nesmierne ťažké popísať ju slovami. Nechajme to preto na tých, ktorí sa v slovách vyznajú lepšie ako my. V DOBRÝCH NOVINÁCH sme pre vás pripravili výber 10 citátov o láske, ktoré inšpirujú, dojímajú a pripomínajú nám, prečo je láska jednou z najsilnejších síl v našom živote.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Pexels: Draw Rae

10. Tajomstvo lásky je väčšie ako tajomstvo smrti. (Oscar Wilde)
Láska je hlbšia a zložitejšia než smrť. Zatiaľ čo smrť je konečná, no nespochibniteľná súčasť ľudského života, láska je nekonečne mnohorozmerná a jej podstata často zostáva neuchopiteľná, aj keď sa ju snažíme analyzovať.

9. Stratiť lásku je strašné. Klame, kto vraví, že smrť je horšia. (Bob Marley)
Strata lásky dokáže spôsobiť emocionálnu bolesť, ktorá môže byť intenzívnejšia než strach zo smrti. Láska ovplyvňuje našu každodennú existenciu, a jej strata môže byť nezmieriteľná.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Mama mi v piatich rokoch povedala, čo je zmyslom života. 10 výrokov slávnych, ktoré nás vedia inšpirovať

8. Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko. (Charlie Chaplin)
Chaplin upozorňuje, že ľudský život nesmie byť riadený len rozumom či racionalitou. Emócie, empatia a ľudskosť sú kľúčové pre udržanie harmónie a zdravých vzťahov.

7. Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu. (Antoine de Saint-Exupéry)

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…