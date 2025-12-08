Čo sa nám zdá v posledných okamihoch nášho života? Záznam umierajúceho mozgu priniesol zásadnú odpoveď
Čo sa deje v hlave, keď umierame?
Smrť je jednou z najväčších záhad života. Hoci ju všetci zažijeme, len málokto vie, čo sa v skutočnosti deje v posledných okamihoch nášho bytia. Mnohí ľudia, ktorí zažili klinickú smrť, opisujú, že sa im pred očami premietol celý život. Videli obrazy z detstva, dôležité chvíle alebo milované osoby. Ako informuje portál NDTV, jeden z najnovších výskumov dáva na túto záhadu úplne nový pohľad. Prekvapil aj vedcov.
Vzácny záznam
To, čo sa deje s ľudským mozgom na hranici smrti je záhada, ktorá po stáročia znepokojuje obyčajných ľudí ale aj vedcov. Vedeckému tímu z University of Louisville v Kentucky pod vedením neurochirurga Dr. Ajmala Zemmara sa však podarilo vyhotoviť záznam umierajúceho mozgu, ktorý pravdepodobne prichádza s odpoveďou.
Počas monitorovania 87-ročného pacienta s epilepsiou došlo k neočakávanému infarktu, čo umožnilo vedcom analyzovať 900 sekúnd mozgovej aktivity pred a po jeho klinickej smrti.
To, čo výskumom objavili, prekvapilo aj samotných vedcov, všíma si denník Blesk.