Čo sa nám zdá v posledných okamihoch nášho života? Záznam umierajúceho mozgu priniesol zásadnú odpoveď
Čo sa nám zdá v posledných okamihoch nášho života? Záznam umierajúceho mozgu priniesol zásadnú odpoveď

Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik @rawpixel.com, University of Louisville

Čo sa deje v hlave, keď umierame?

Smrť je jednou z najväčších záhad života. Hoci ju všetci zažijeme, len málokto vie, čo sa v skutočnosti deje v posledných okamihoch nášho bytia. Mnohí ľudia, ktorí zažili klinickú smrť, opisujú, že sa im pred očami premietol celý život. Videli obrazy z detstva, dôležité chvíle alebo milované osoby. Ako informuje portál NDTV, jeden z najnovších výskumov dáva na túto záhadu úplne nový pohľad. Prekvapil aj vedcov.

Vzácny záznam

To, čo sa deje s ľudským mozgom na hranici smrti je záhada, ktorá po stáročia znepokojuje obyčajných ľudí ale aj vedcov. Vedeckému tímu z University of Louisville v Kentucky pod vedením neurochirurga Dr. Ajmala Zemmara sa však podarilo vyhotoviť záznam umierajúceho mozgu, ktorý pravdepodobne prichádza s odpoveďou.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik, @DC Studio

Počas monitorovania 87-ročného pacienta s epilepsiou došlo k neočakávanému infarktu, čo umožnilo vedcom analyzovať 900 sekúnd mozgovej aktivity pred a po jeho klinickej smrti.

Čo sa deje v hlave, keď umierame?

To, čo výskumom objavili, prekvapilo aj samotných vedcov, všíma si denník Blesk.

