Nikdy na ne nemal pekné spomienky. Čert z kultovej rozprávky vzal Vianoce na milosť až v jeden moment
Českému hercovi vianočné sviatky nič nehovoria.
Z Vianoc mal dlho traumu a niekoľkokrát ich strávil úplne sám. Jiří Dvořák, ktorého preslávila vianočná klasika, rozprávka Anděl Páně, vzal najkrajšie sviatky v roku na milosť až potom, keď sa mu narodila dcéra Anna. Ako však prezradil v rozhovore pre iDnes.cz, byť počas nich sám mu vôbec neprekážalo – Vianoce mu vraj nič nehovoria.
Nemá ich rád
Známy český herec stvárnil v rozprávkach Anděl Páně a Anděl Páně 2 postavu čerta Uriáša, ktorý je spoločníkom anjela Petronela a sprevádza ho počas jeho ciest na zem.
Táto rola je jednou z jeho najznámejších, pričom herec sám žartom poznamenal, že aj keby získal päť Oscarov, pre divákov zostane navždy čertom Uriášom. „Že by som hral anjela, to si ani nedokážem predstaviť,“ prezradil ešte v minulosti s úsmevom v rozhovore pre Pražský deník.
Anděl Páně je síce vianočná rozprávka, paradoxne, hercov vzťah k najkrajším sviatkom v roku zase až taký optimistický nie je. „Vianoce nemám veľmi rád, pretože sa mi k tomu viažu spomienky z detstva, ktoré neboli veľmi pekné,” priznal pre portál frekvence1.cz umelec, ktorý Vianoce zobral na milosť až po narodení dcéry Aničky.