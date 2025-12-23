Nikdy na ne nemal pekné spomienky. Čert z kultovej rozprávky vzal Vianoce na milosť až v jeden moment - Dobré noviny
Nikdy na ne nemal pekné spomienky. Čert z kultovej rozprávky vzal Vianoce na milosť až v jeden moment
Nikdy na ne nemal pekné spomienky. Čert z kultovej rozprávky vzal Vianoce na milosť až v jeden moment

Jiří Dvořák.
Jiří Dvořák. — Foto: Csfd.cz ©Česká televize, Jiří Červený, Instagram @jiridvorak007, stardancecz (Promo fotografie Česká televize)

Českému hercovi vianočné sviatky nič nehovoria.

Z Vianoc mal dlho traumu a niekoľkokrát ich strávil úplne sám. Jiří Dvořák, ktorého preslávila vianočná klasika, rozprávka Anděl Páně, vzal najkrajšie sviatky v roku na milosť až potom, keď sa mu narodila dcéra Anna. Ako však prezradil v rozhovore pre iDnes.cz, byť počas nich sám mu vôbec neprekážalo – Vianoce mu vraj nič nehovoria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa JiriDvorak (@jiridvorak007)

Nemá ich rád

Známy český herec stvárnil v rozprávkach Anděl Páně a Anděl Páně 2 postavu čerta Uriáša, ktorý je spoločníkom anjela Petronela a sprevádza ho počas jeho ciest na zem.

Libuše Šafránková a Josef Abrhám
Prečítajte si tiež: Tajný vzťah s Popoluškou skrýval dva roky. Toto je skutočný príbeh lásky Josefa Abrháma a Libuše Šafránkovej

Táto rola je jednou z jeho najznámejších, pričom herec sám žartom poznamenal, že aj keby získal päť Oscarov, pre divákov zostane navždy čertom Uriášom. „Že by som hral anjela, to si ani nedokážem predstaviť,“ prezradil ešte v minulosti s úsmevom v rozhovore pre Pražský deník.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa StarDance (@stardancecz)

Anděl Páně je síce vianočná rozprávka, paradoxne, hercov vzťah k najkrajším sviatkom v roku zase až taký optimistický nie je. „Vianoce nemám veľmi rád, pretože sa mi k tomu viažu spomienky z detstva, ktoré neboli veľmi pekné,” priznal pre portál frekvence1.cz umelec, ktorý Vianoce zobral na milosť až po narodení dcéry Aničky.

