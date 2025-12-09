Fejkové mäso zakázala prvá krajina EÚ. Je to premárnená príležitosť alebo rozumné rozhodnutie? - Dobré noviny
Fejkové mäso zakázala prvá krajina EÚ. Je to premárnená príležitosť alebo rozumné rozhodnutie?
Fejkové mäso zakázala prvá krajina EÚ. Je to premárnená príležitosť alebo rozumné rozhodnutie?

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Pexels: Irita Antonevica, Sora Shimazaki

Laboratórne mäso si v Taliansku v budúcnosti nekúpite.

Taliansko sa pred pár dňami stalo prvým európskym štátom, ktorý zakázal výrobu, predaj aj dovoz laboratórne pestovaného mäsa (angl. cultured meat, lab-grown meat). Ide o mäso vyrobené z buniek zvierat, ktoré sa množia v laboratórnych podmienkach, namiesto klasického chovu a porážky. Taliansky parlament schválil zákon, ktorý zakazuje všetky potraviny a krmivá pochádzajúce z buniek stavovcov vyprodukovaných mimo tradičného chovu. 

„Snemovňa reprezentantov prijala zákon, ktorý nesie meno ministra poľnohospodárstva Francesca Lollobrigidu, 159 hlasmi za, 53 proti a 34 poslancov sa zdržalo hlasovania," uviedli Aktuality

j
Ilustračný obrázok. Foto: Pexels. Mail Maeder

Ochrana tradícií

Hlavným argumentom vlády mala byť ochrana talianskych potravinárskych tradícií a kulinárskeho dedičstva – od domácich salám cez prosciutto až po čerstvé mäso. Kabinet tvrdí, že „laboratórne“ jedlá narúšajú prepojenie jedla s pôdou, remeslom a kultúrou, ktoré sa v Taliansku formovalo celé generácie. Minister poľnohospodárstva Lollobrigida to prezentuje ako snahu chrániť zdravie obyvateľov aj domácich výrobcov.

Martina Schindlerová, opäť šťastná a uzdravená.
Prečítajte si tiež: Ľudia odpadávali a spali jej pred bytom. Martina Schindlerová našla pokoj pri deťoch, ktoré učí dve veci

Súčasťou zákona je aj zákaz používania označení ako „steak“, „hamburger“ či „prosciutto“ pre rastlinné alebo laboratórne alternatívy mäsa, aby bolo zrejmé, že nejde o skutočné mäso. Porušenie nových pravidiel môže byť sankcionované pokutami od 10 000 do 150 000 eur, prípadne ďalšími trestami podľa závažnosti priestupku.

Ktoré mäso je zdravšie?

