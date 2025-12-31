Erika fotí opustené budovy: Rada sa vraciam do psychiatrickej liečebne, s bezdomovcami mám dobrú skúsenosť
Lákajú ju opustené budovy s voľným prístupom. Na svojom instagrame skĺbila lásku k fotografovaniu a urbex.
Mnohých odrádzajú, ale ľudia ako ona sa ich nevedia nabažiť. Vo voľnom čase ju nájdete v opustených a často oficiálne neprístupných budovách, kde obdivuje ich zvláštnu a tajomnú atmosféru. Erika Adamcová, prezývaná Ena, nie je žiadna tradičná umelkyňa – miluje fotenie a pózovanie v tzv. urbex objektoch. Urbex je skrátená verzia anglického „urban exploration” (mestský prieskum) a predstavuje aktivitu, ktorá spočíva v objavovaní a prieskume zabudnutých miest, akými sú staré továrne, nemocnice, bunkre alebo kanalizácie.
Z tohto u nás zatiaľ nie veľmi bežného koníčka si spravila obsah, DOBRÉ NOVINY preto zaujímalo, aký príbeh sa skrýva za jej platformou Urbexena. Zhovárala sa s ňou Mária Jakúbeková.
V rozhovore s Erikou Adamcovou sa dočítate:
- ako vznikla jej prezývka,
- čo ju priviedlo k foteniu schátralých budov,
- čo ju na urbexe fascinuje a na základe čoho si vyberá miesta na fotenie,
- aké miesta na Slovensku preferuje,
- kde vo svete by si chcela pozrieť ďalšie urbex stavby,
- odkiaľ sa o týchto opustených budovách dozvedá.
Má tvoja prezývka niečo spoločné so Xenou, princeznou bojovníčkou?
Nie, nemá. Prezývku mi vymyslel kedysi dávno brat. Pôvodne znela Etna, pretože som trošku temperamentnejší človek. Ujala sa ale Ena, s tvrdým n. Väčšinou mi všetci vravia automaticky Eňa, čo nechápem, pretože si nikde ň nepíšem a predstavujem sa tiež Ena.
Čo ťa priviedlo k foteniu?
K foteniu ma priviedli vážne zdravotné problémy, pri ktorých to bol môj relax, niečo, čo mi pomáhalo vyrovnať sa so všetkým nepriaznivým v živote. Ale urbex som fotila už oveľa skôr. Pri urbexe to je moja celoživotná láska k starým opusteným budovám.
Prečo urbex?
Už ako dieťa som objavovala poklady ukryté v pivnici a na povale nášho rodinného domu. Kedysi bol v pivnici byt, kde bývala teta Marína. Po nej tam zostalo vybavenie kuchyne, zvyšky nábytku v izbách a staré drevené truhlice s nádhernými prvorepublikovými šatami. Okrem nášho domu som objavovala zákutia starých opustených domov v okolí. Lákalo ma akési to tajomno, neznáme osudy ľudí, ktorí tam žili. Aj dnes si predstavujem, čo asi sa s nimi mohlo stať. Boli šťastní, chorí, utrápení?