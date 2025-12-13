Bol najlepší, ale tréner ho dal na lavičku. Náš najlepší rómsky futbalista prekonal najtvrdšie predsudky - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bol najlepší, ale tréner ho dal na lavičku. Náš najlepší rómsky futbalista prekonal najtvrdšie predsudky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Vľavo: Spolu s Janou Belákovou vo filme Slnko v sieti (1962)

Bola najväčšou krásavicou, ktorá vyfajčila 40 cigariet denne. Ľubo Roman by Ines zniesol aj modré z neba

Hádanka.

Mal pätnásť a zarábal viac ako jeho rodičia. Známeho Slováka z pocitu dôležitosti vyliečila pokora

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

SLEDUJE NÁS 206 963 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bol najlepší, ale tréner ho dal na lavičku. Náš najlepší rómsky futbalista prekonal najtvrdšie predsudky

Eugen Bari.
Eugen Bari. — Foto: FK DAC 1904, a.s. DUNAJSKÁ STREDA; Roma Spirit

Dnes je už nepredstaviteľné, aby tréner na svojich hráčov kričal: Dajte dole toho Cigáňa.

„Niektorí chlapci si myslia, že som starý blázon,“ smeje sa Eugen Bari, bývalý futbalista, ktorý inšpiruje mladé talenty. Ako Róm musel dvakrát tak dokazovať, že na to má a často čelil aj krutému rasizmu priamo na ihrisku. Či už to boli urážky z tribún alebo tvrdá ruka rasistických trénerov, Eugen sa nikdy nevzdal. A dnes? Ukazuje, že poctivá drina a cieľavedomosť môžu prekonať aj tie najtvrdšie predsudky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5969849176444702&set=pb.100002590368807.-2207520000&type=3

Pracovití rodičia a prvé adidasky

Otec si myslel, že by mal byť hudobníkom, ale on radšej kopal do lopty. „V obci Belina neďaleko Fiľakova sme nemali ani ihrisko. S kamarátmi sme hrali na lúke. Zmenilo sa to, keď som začal navštevovať piaty ročník základnej školy vo Fiľakove. Všimol si ma telocvikár, pán Graňo. Odporučil mi, aby som začal chodiť na futbal. Ani ma veľmi nemusel presviedčať... Bolo to však potajomky, lebo môj otec bol proti tomu. Tajil som to pol roka,“ spomínal pre denník Šport Eugen Bari, ktorému otec futbal rázne zakázal. Tréneri za ním išli až do jeho práce, aby ho prehovorili, že malý Eugen má talent a mohol by to ďaleko dotiahnuť.

Martin Halík s rodinou.
Prečítajte si tiež: Všetci Rómovia z osady vďaka nemu chodia do práce, deti vedia čítať. Ítečkár Martin mení na Gemeri životy

S odstupom času Eugen priznáva, že mal šťastie na skvelých rodičov – celý život tvrdo pracovali a hoci neboli bohatí, deťom nikdy nič nechýbalo. „Pamätám si, že moje prvé kožené kopačky boli z Budapešti. Otec po ne cestoval vlakom. Ja som ani nedýchal, keď mi ukázal modré adidasky. Rodičia nás so sestrou dobre vychovali. Otec nikdy nepil, nechodil do krčmy. Aj v tom bol výnimočný. Bol môj vzor. Neboli sme ako tí, ktorí žijú divoko v osadách,“ priznal Eugen, ktorý už ako 17-ročný hrával s dospelými. Ako Róm však musel dvakrát tak dokazovať, že na to má.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122135308220961039&set=gm.1185503343517181&idorvanity=1040769721323878

Rasizmus aj od trénera

„Boli ľudia, ktorí sa ma snažili uraziť, keď na mňa kričali špinavý cigáň,“ hovoril o krušných momentoch, ktoré prežil na Slovensku nielen zo strany fanúšikov, ale aj trénerov – a to najmä v Dunajskej Strede. „Dnes je už nepredstaviteľné, aby tréner na svojich hráčov kričal: Dajte dole toho Cigáňa,“ priznal pre SME.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…