Nevlastný otec odmietal mať doma stromček. Peťa Polnišová spomína na hysterické Vianoce s humorom
Petra Polnišová.
Petra Polnišová. — Foto: Promo fotografie filmu Známi neznámi (CinemArt)

Sviatky ako z romantické filmu u nej nehľadajte.

Ak si myslíte, že Vianoce sú o vôni škorice, ligotavých svetielkach a rodinnej harmónii ako z reklamy, Petra Polnišová vás s láskou vráti späť na zem. Lebo jej sviatky vyzerali skôr ako adrenalínový šport – s rodinnou hystériou, upratovaním na čas a darčekmi balenými v panike. A ako najnovšie prezradila v relácii 7 pádů Honzy Dědka, doma nemali ani vianočný stromček.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hysterické Vianoce

Sviatky vraj u nich doma boli vždy stresujúce. „Celé detstvo som Vianoce trávila tak, že som sa na nich prekliato tešila už týždne dopredu, ale keď prišiel ten deň, tak celá rodina sa hodila do hystérie. Začalo sa zmývať, piecť, baliť darčeky, nestíhať,“ spomínala si v podcaste jauuu, PS: to bolelo na Štedrý deň, keď si mala upratovať svoju detskú izbu a všetci boli doma nervózni.

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom
Prečítajte si tiež: O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

„Všetci sme po sebe vrčali a potom zrazu, keď vyšla prvá hviezda, sme si posadali a všetko sa to stratilo,“ zasmiala sa. „Ja si nepamätám, že by sa na Vianoce niekto nepohádal alebo že by sme na seba nevyštekli. Šťastie bolo, že vtedy neboli reklamy ani sociálne siete, kde by sme videli „dokonalé“ Vianoce,“ pokračovala Petra Polnišová, ktorú irituje, ak na sociálnych sieťach vidí, ak niekto napiekol sto druhov koláčov a prežíva sviatky ako z romantického filmu. Posledné roky sa však aj u nich vianočná atmosféra upokojila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bez stromčeka

„A bolo to tým, že moja mama vyhlásila, že ona na všetko kašle. Čo sa podarí, to sa podarí a ona to fakt dodržala. Vďaka tomu viac neboli tenzie,“ prezradila stratégiu „vianočného prežitia“. Petra v relácii 7 pádů Honzy Dědka prekvapila ďalšou rodinnou tradíciou, keď priznala, že v detstve nemávali vianočný stromček.

