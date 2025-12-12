Prekonala smrteľnú chorobu. Speváčka Sandra prehovorila o najťažšom období, chýba jej pokoj 80. rokov
Speváčka je onkologická pacientka.
Osem rokov tajila, že bojuje so zákernou a smrteľnou chorobou. Popová hviezda 80. rokov Sandra totiž v minulosti zvíťazila nad rakovinou a o svojom najťažšom období v živote prehovorila až po rokoch. V rozhovore pre nemecký BILD otvorene priznala, čo prežívala a zároveň poslala odkaz všetkým ženám, ktoré majú podobný osud ako ona.
Viera v seba samu
V 80. rokoch bola nemeckou Madonnou: Dobyla európske hitparády s globálnymi hitmi ako Maria Magdalena, In the Heat of the Night a Everlasting Love, predala viac ako 30 miliónov nahrávok a bola vizuálnou ikonou. V roku 2026 sa vracia do Hamburgu na koncert pod holým nebom „Die 80er live“.
Keď speváčka spomína na 80. roky, je trochu melancholická. „Najviac mi chýba čas bez mobilných telefónov a počítačov,“ hovorí pre BILD. „Niekedy mi chýba pokoj a ticho tých čias,“ dodáva Sandra, ktorá si však v minulosti prešla náročným obdobím.
V roku 2017 jej totiž diagnostikovali rakovinu prsníka, nad ktorou sa jej však podarilo našťastie zvíťaziť. Dnes sa považuje za vyliečenú. „Najviac mi pomohla viera v seba samu,“ hovorí a zároveň posiela silné slová ostatným, ktorí majú podobný osud ako ona: „Vždy myslite pozitívne. Nikdy nepredpokladajte to najhoršie, ale verte v seba,“ hovorí nemecká speváčka.