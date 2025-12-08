Vyzerá nenápadne, no zážitok z neho je nezabudnuteľný. Pod Kráľovou hoľou pribudol nádherný unikát
Turistov láka zážitok, aký inde nenájdu.
Slovensko stále dokáže prekvapiť aj tých, ktorí ho roky spoznávajú krížom-krážom. Stačí sa vybrať pod majestátnu Kráľovu hoľu a zrazu sa pred vami objaví miesto, o ktorom vie málokto. V Šumiaci pribudla nová lesná sauna pri potoku – tichý drevený domček, ktorý ponúka pokoj, jednoduchý luxus a neopísateľný zážitok.
Skrytý poklad Horehronia
Podľa starostky Šumiaca Jarmily Gordanovej ide o projekt, ktorý si vyžiadal množstvo trpezlivosti aj remeselnej práce. „Bol to náročný projekt, pretože celá sauna je robená ručne. Podieľali sa na nej najmä miestni remeselníci,“ vysvetlila pre Nový Čas.
Nová sauna zároveň odkazuje na tradíciu regiónu. Ako sme písali už v minulosti, len pár krokov od nej stojí najstaršia známa sauna na Slovensku, ktorú okolo roku 1919 postavil Michal Demo. Starostka dodáva, že aj tento historický objekt vznikol ručnou prácou. Jeho príbeh je pre Šumiac ikonický – mlynár si ho postavil pre svoju manželku, ktorú si priviedol z Ruska po návrate z 1. svetovej vojny.
Z nápadu až k novému zážitku
Myšlienka obnoviť tradíciu saunovania pod Kráľovou hoľou vznikla v roku 2022 pri rekonštrukcii pôvodnej „kupieľky“. Postupne sa ukázalo, že by v regióne mohla fungovať aj moderná, plne funkčná verzia. Výstavba novej lesnej sauny sa začala v roku 2023 a s prestávkami pokračovala až do polovice roku 2025.