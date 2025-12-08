Vyzerá nenápadne, no zážitok z neho je nezabudnuteľný. Pod Kráľovou hoľou pribudol nádherný unikát - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vyzerá nenápadne, no zážitok z neho je nezabudnuteľný. Pod Kráľovou hoľou pribudol nádherný unikát
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Monika zažila polárne žiary, videla vodopády a exotické zvieratá, na ktoré by na Slovensku nenatrafila.

Slovenka Monika žije na Islande: Život je tu príšerne drahý, ale z platu vyžijú aj upratovačky a robotníci

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

SLEDUJE NÁS 206 986 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vyzerá nenápadne, no zážitok z neho je nezabudnuteľný. Pod Kráľovou hoľou pribudol nádherný unikát

— Foto: Donio.sk, Poďte s nami oživiť dávnu tradíciu saunovania pod Kráľovou hoľou / Google Maps

Turistov láka zážitok, aký inde nenájdu.

Slovensko stále dokáže prekvapiť aj tých, ktorí ho roky spoznávajú krížom-krážom. Stačí sa vybrať pod majestátnu Kráľovu hoľu a zrazu sa pred vami objaví miesto, o ktorom vie málokto. V Šumiaci pribudla nová lesná sauna pri potoku – tichý drevený domček, ktorý ponúka pokoj, jednoduchý luxus a neopísateľný zážitok.

Skrytý poklad Horehronia

Podľa starostky Šumiaca Jarmily Gordanovej ide o projekt, ktorý si vyžiadal množstvo trpezlivosti aj remeselnej práce. „Bol to náročný projekt, pretože celá sauna je robená ručne. Podieľali sa na nej najmä miestni remeselníci,“ vysvetlila pre Nový Čas.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1500126061267194

Nová sauna zároveň odkazuje na tradíciu regiónu. Ako sme písali už v minulosti, len pár krokov od nej stojí najstaršia známa sauna na Slovensku, ktorú okolo roku 1919 postavil Michal Demo. Starostka dodáva, že aj tento historický objekt vznikol ručnou prácou. Jeho príbeh je pre Šumiac ikonický – mlynár si ho postavil pre svoju manželku, ktorú si priviedol z Ruska po návrate z 1. svetovej vojny.

Z nápadu až k novému zážitku

Myšlienka obnoviť tradíciu saunovania pod Kráľovou hoľou vznikla v roku 2022 pri rekonštrukcii pôvodnej „kupieľky“. Postupne sa ukázalo, že by v regióne mohla fungovať aj moderná, plne funkčná verzia. Výstavba novej lesnej sauny sa začala v roku 2023 a s prestávkami pokračovala až do polovice roku 2025.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Banskej Bystrice

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…