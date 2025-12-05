Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete - Dobré noviny
Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete
Mario Cimarro / Bronislava Gregušová

Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete

Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete

Mario Cimarro / Bronislava Gregušová
Mario Cimarro / Bronislava Gregušová — Foto: Promo fotografie (Los herederos del Monte); Instagram - @mariocimarro

Z úcty voči jeho mame som sa nechcela vyjadrovať, ale to sa nedá, priznala.

Zdanlivo idylické videá z pláže, romantické momentky a zábery z luxusných víl roky vytvárali obraz dokonalého života hereckej hviezdy Maria Cimarra a slovenskej modelky Bronislavy Gregušovej. Ich fanúšikovia dlho verili, že realita je rovnako bezchybná ako fotografie na sociálnych sieťach. Až v posledných mesiacoch však Broňa postupne odhaľuje pravdu o ich spolužití – o násilí a živote, ktorý podľa jej vlastných slov pripomínal „zlatú klietku“, nie rozprávku. Ako teraz priznala Bronina sestra Lucia, známy herec nie je žiadna obeť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mario Cimarro,devoted Father (@mariocimarro)

Mal čeliť životu s pokojom

„Išlo o domáce násilie. Aby som upresnila, nestalo sa to ani raz, ani dvakrát, ani trikrát, štyri, päť, šesť, sedem, osem, desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, vynásobte si to dvoma,“ šokovala ešte v októbri Broňa Gregušová na platenej platforme HeroHero a aby nezostalo len pri slovách, Bronina sestra Lucia zverejnila aj dôkaz. Na internetovej stránke kancelárie šerifa okresu Brevard County v štáte Florida sú dodnes fotografie zatknutého Maria Cimarra, ktorého podľa policajných záznamov zadržali pre domáce násilie s ublížením na zdraví.

Prečítajte si tiež: Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Mario Cimarro sa k obvineniam doteraz nevyjadril. Najnovšie na sociálnej sieti oznámil, že mu zomrela mama. „So zlomeným srdcom vám oznamujem... Niekoľko týždňov som sa staral o mamu. Od pondelka už nie je medzi nami,“ napísal a dodal: „Bojovala s Alzheimerovou chorobou ako šampiónka.“ Opísal ju ako príkladnú matku a spomenul aj svoju dcéru Brianu, ktorú má práve so slovenskou modelkou. „S veľkou trpezlivosťou a oddanosťou ma naučila čítať a písať v rovnakom veku, aký má moje vlastné dieťa, tri rôčky,“ uviedol na Instagrame. „Vychovala ma a naučila ma čeliť životu a jeho výzvam s pokojom, vyrovnanosťou a odolnosťou,“ dodal herec v príspevku, na ktorý zareagovala aj jeho niekdajšia švagriná Lucia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mario Cimarro,devoted Father (@mariocimarro)

Keby ste videli fotografie

„Z úcty voči jeho mame som sa nechcela vyjadrovať, ale to sa nedá, keď čítam, čo píše,“ povedala otvorene.

