Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete
Z úcty voči jeho mame som sa nechcela vyjadrovať, ale to sa nedá, priznala.
Zdanlivo idylické videá z pláže, romantické momentky a zábery z luxusných víl roky vytvárali obraz dokonalého života hereckej hviezdy Maria Cimarra a slovenskej modelky Bronislavy Gregušovej. Ich fanúšikovia dlho verili, že realita je rovnako bezchybná ako fotografie na sociálnych sieťach. Až v posledných mesiacoch však Broňa postupne odhaľuje pravdu o ich spolužití – o násilí a živote, ktorý podľa jej vlastných slov pripomínal „zlatú klietku“, nie rozprávku. Ako teraz priznala Bronina sestra Lucia, známy herec nie je žiadna obeť.
Mal čeliť životu s pokojom
„Išlo o domáce násilie. Aby som upresnila, nestalo sa to ani raz, ani dvakrát, ani trikrát, štyri, päť, šesť, sedem, osem, desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, vynásobte si to dvoma,“ šokovala ešte v októbri Broňa Gregušová na platenej platforme HeroHero a aby nezostalo len pri slovách, Bronina sestra Lucia zverejnila aj dôkaz. Na internetovej stránke kancelárie šerifa okresu Brevard County v štáte Florida sú dodnes fotografie zatknutého Maria Cimarra, ktorého podľa policajných záznamov zadržali pre domáce násilie s ublížením na zdraví.
Mario Cimarro sa k obvineniam doteraz nevyjadril. Najnovšie na sociálnej sieti oznámil, že mu zomrela mama. „So zlomeným srdcom vám oznamujem... Niekoľko týždňov som sa staral o mamu. Od pondelka už nie je medzi nami,“ napísal a dodal: „Bojovala s Alzheimerovou chorobou ako šampiónka.“ Opísal ju ako príkladnú matku a spomenul aj svoju dcéru Brianu, ktorú má práve so slovenskou modelkou. „S veľkou trpezlivosťou a oddanosťou ma naučila čítať a písať v rovnakom veku, aký má moje vlastné dieťa, tri rôčky,“ uviedol na Instagrame. „Vychovala ma a naučila ma čeliť životu a jeho výzvam s pokojom, vyrovnanosťou a odolnosťou,“ dodal herec v príspevku, na ktorý zareagovala aj jeho niekdajšia švagriná Lucia.
Keby ste videli fotografie
„Z úcty voči jeho mame som sa nechcela vyjadrovať, ale to sa nedá, keď čítam, čo píše,“ povedala otvorene.