Na prahu sedemdesiatky išla pod čepiec. Samanthu zo Sexu v meste očaril rebel, ktorý sa nebál riskovať
Slávna herečka sa preslávila najmä postavou Samanthy Jonesovej v seriáli Sex v meste.
Láska si vás nájde v každom veku. Dôkazom je aj hviezdna Kim Cattrall, ktorá tesne pred sedemdesiatkou zažíva nádherné obdobie. Herečka, ktorá je známa najmä ako Samantha zo seriálu Sex v meste, svoje áno 4. decembra povedala mužovi, ktorý sa pred rokmi odvážil napísať jej – a dnes neľutuje ani jeden z nich. Informuje o tom magazín People.
Odvážne
Herečka a jej partner, zvukový inžinier Russell Thomas, sa po prvýkrát stretli v roku 2016 v BBC, kde vtedy pracoval. Kim sa vtedy objavila v epizóde relácie Woman's Hour a okamžite sa jeden druhému zapáčili. Netrvalo dlho a prišlo aj k prvému osobnému kontaktu.
Ako spomínala Kim Cattrall v rozhovore pre Glamour, ihneď sa začali sledovať na sociálnej sieti a prvý krok k niečomu vážnejšiemu urobil Russell. „Poslal mi priamu správu,“ uviedla. „Bolo to veľmi, veľmi moderné a veľmi jednoduché,“ dodala anglická herečka.
Nápadník sa rýchlo rozhodol, že herečku navštívi aj osobne. „Bolo to od neho veľmi odvážne, pretože dovtedy sa veľmi nepoznali s výnimkou zopár spoločných obedov. Ale prišiel a skvele sme si rozumeli,“ povedala v roku 2020 pre People. „A odvtedy sme spolu!“ doplnila predstaviteľka slávnej Samanthy Jonesovej.