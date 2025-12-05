Na prahu sedemdesiatky išla pod čepiec. Samanthu zo Sexu v meste očaril rebel, ktorý sa nebál riskovať - Dobré noviny
Na prahu sedemdesiatky išla pod čepiec. Samanthu zo Sexu v meste očaril rebel, ktorý sa nebál riskovať
Na prahu sedemdesiatky išla pod čepiec. Samanthu zo Sexu v meste očaril rebel, ktorý sa nebál riskovať

Kim Cattrall sa vydala.
Kim Cattrall sa vydala. — Foto: CSFD ©Home Box Office (HBO), Instagram @kimcattrall, sexandthecitysociety

Slávna herečka sa preslávila najmä postavou Samanthy Jonesovej v seriáli Sex v meste.

Láska si vás nájde v každom veku. Dôkazom je aj hviezdna Kim Cattrall, ktorá tesne pred sedemdesiatkou zažíva nádherné obdobie. Herečka, ktorá je známa najmä ako Samantha zo seriálu Sex v meste, svoje áno 4. decembra povedala mužovi, ktorý sa pred rokmi odvážil napísať jej – a dnes neľutuje ani jeden z nich. Informuje o tom magazín People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kim Cattrall (@kimcattrall)

Odvážne

Herečka a jej partner, zvukový inžinier Russell Thomas, sa po prvýkrát stretli v roku 2016 v BBC, kde vtedy pracoval. Kim sa vtedy objavila v epizóde relácie Woman's Hour a okamžite sa jeden druhému zapáčili. Netrvalo dlho a prišlo aj k prvému osobnému kontaktu.

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick
Prečítajte si tiež: ​Strieborná svadba hviezdy Sexu v meste. Pred 25 rokmi pozvali hostí na párty, z ktorej sa vykľul sobáš

Ako spomínala Kim Cattrall v rozhovore pre Glamour, ihneď sa začali sledovať na sociálnej sieti a prvý krok k niečomu vážnejšiemu urobil Russell. „Poslal mi priamu správu,“ uviedla. „Bolo to veľmi, veľmi moderné a veľmi jednoduché,“ dodala anglická herečka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kim Cattrall (@kimcattrall)

Nápadník sa rýchlo rozhodol, že herečku navštívi aj osobne. „Bolo to od neho veľmi odvážne, pretože dovtedy sa veľmi nepoznali s výnimkou zopár spoločných obedov. Ale prišiel a skvele sme si rozumeli,“ povedala v roku 2020 pre People. „A odvtedy sme spolu!“ doplnila predstaviteľka slávnej Samanthy Jonesovej.

Tak trochu rebel

