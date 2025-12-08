Spadol z bicykla a zostal nehybne ležať. Okoloidúci Daniel ukázal, akú silu má odvaha v kritickej chvíli
Rozhodovali sekundy.
Keď sa počas jazdy na bicykli náhle zrútil na krajnicu a zostal bezvládne ležať, okoloidúcim sa naskytol pohľad, ktorý dokáže človeka paralyzovať. Už na prvý pohľad bolo jasné, že v situácii, ktorá sa odohrala na ceste medzi Svrbicami a Ratnovacami, pôjde o minúty.
Nepoľavil ani na moment
Práve v tejto chvíli sa však pri mužovi pristavil človek, ktorý sa nezľakol a zabránil najhoršiemu. Ako informoval Zbor väzenskej a justičnej stráže na sociálnej sieti, v správnej chvíli na správnom mieste sa ocitol príslušník Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov, poručík Daniel Manduch.
Keď videl, čo sa stalo, bez váhania prebral iniciatívu a začal cyklistu oživovať. V kritickom okamihu sa spoliehal na svoje skúsenosti, ale aj ochotu pomôcť človeku, ktorý bojoval o život. Daniel nepoľavil ani na jediný moment.
Hrdinstvo
„S mimoriadnym odhodlaním prevzal iniciatívu pri resuscitácii cyklistu a neúnavnou snahou pokračoval až do príchodu záchrannej zdravotnej služby,“ opísali dramatické momenty jeho kolegovia. Zabezpečil všetko, čo bolo potrebné pre čo najväčšiu šancu na prežitie.
„Poručík Manduch svojím konaním ukázal, že hrdinstvo vzniká najmä tam, kde sa spája odbornosť, odvaha a ochota pomôcť. Jeho príklad by mal byť motiváciou pre nás všetkých, aby sme v kritických chvíľach dokázali prekonať svoj strach a pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú,“ doplnil Zbor väzenskej a justičnej stráže.