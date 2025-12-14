Pod ľadom strávila 80 minút, srdce prestalo biť. Nórska lekárka zázračne prežila to, čo nikto pred ňou
Prípad Anny Bågenholm opísali aj vedecké časopisy.
Keď sa mladá nórska lekárka Anna vydala s partiou priateľov lyžovať, netušila, že sa ten deň zapíše do mnohých vedeckých záznamov. Po hrozivo vyzerajúcej nehode bola na semotnej hranici smrti, možno aj za ňou. Nikdy v histórii sa nestalo, že by niekto prežil s telesnou teplotou, ktorú namerali jej - 13,7 stupňa Celzia.
Nehoda na lyžiach
Vtedy 29-ročná Anna Bågenholm sa spolu s dvomi kolegami vybrala na lyžovačku do severnej časti Nórska. Pohorie pri hraniciach so Švédskom charakterizuje nielen divoká nespútaná príroda, ale aj fakt, že najbližšia lekárska pomoc je od miesta vzdialená viac ako 100 kilometrov.
Príbeh z roku 1999 navždy zmenil pohľad na hranicu medzi životom a smrťou, ale v princípe zaviedol terapeutickú hypotermiu do lekárskej praxe po celom svete.
Anna lyžovala mimo oficiálnej zjazdovky, keď v jednom okamihu stratila kontrolu a jej telo skončilo až na vrstve ľadu pokrývajúcej horský potok. V ľadovej pokrývke sa vytvorila diera a postupne ju vtiahla pod kryhu hrubú 20 centimetrov. Jej priatelia rýchlo pribehli na pomoc, ale oblečenie už bolo tak nasiaknuté vodou, že ju nedokázali vytiahnuť.
Našťastie pri sebe mali mobilný telefón a pomoc dokázali privolať, nastal však boj s časom. Jediným šťastím v nešťastí bol fakt, že si Anna pod ľadovou kryhou našla vzduchovú bublinu, po asi 40 minútach stratila vedomie. Priatelia len držali jej bezvládne telo v snahe vyčkať na záchranárov.
Teplota, ktorú by nikto iný neprežil
Zatiaľ čo normálna telesná teplota je 37 °C, pri ponorení do ľadovej vody teplota rýchlo klesne na 35 °C a telo sa dostáva do stavu podchladenia. Nastáva charakteristický tras tela, pokožka bledne. Väčšina ľudí stratí vedomie, keď telesná teplota klesne pod 25 °C a vtedy dôjde aj k zástave srdca. Pomoc vysokohorským vrtuľníkom dorazila po 80 minútach od nehody.