Pečú, šijú, vyrábajú a tešia sa zo špeciálnych hostí. Ako prežívajú Vianoce v centre sociálnych služieb
Pečú, šijú, vyrábajú a tešia sa zo špeciálnych hostí. Ako prežívajú Vianoce v centre sociálnych služieb

Zamestnanci zariadenia sa snažia klientom urobiť z Vianoc skutočné sviatky radosti a pokoja.
Zamestnanci zariadenia sa snažia klientom urobiť z Vianoc skutočné sviatky radosti a pokoja. — Foto: CSS SLOVEN

Prežívajú advent a Vianoce v duchu tradícií, spoločných zážitkov a radostných stretnutí s klientmi a ich rodinami.

Centrum sociálnych služieb SLOVEN v Slavnici sa už dlho stará o klientov s rôznymi životnými príbehmi. Na sviatky radosti a pokoja sa každoročne starostlivo pripravujú. Riaditeľka centra Martina Mutalová pre DOBRÉ NOVINY porozprávala, ako trávia sviatky zamestnanci a ich zverenci s rodinami.

Požehnanie adventného venca.
Požehnanie adventného venca. Foto: CSS SLOVEN

Klientom ukazujú kúzlo adventu

„Od začiatku decembra začíname v zariadení CSS – SLOVEN prežívať adventné obdobie. Vo vonkajšom areáli zariadenia spoločne vyrobíme adventný veniec, ktorý prichádza požehnať miestny pán farár. Každý týždeň zapaľujeme novú adventnú sviecu," uviedla riaditeľka. Popritom sa snažia klientom vytvoriť rôznorodý program, ako varenie vianočného punču, počúvanie vianočných kolied, spievanie adventných piesní či recitovanie adventných básní.

Detská psychologička Mária Balážová radí, ako deti na mikulášske stretnutie pripraviť.
Prečítajte si tiež: Príde si po teba čert, strašia rodičia svoje deti. Detská psychologička hovorí, ako ich pripraviť na Mikuláša

Na jednotlivých oddeleniach pripravujú počas tohto obdobia vianočnú výzdobu, stavajú vianočný stromček v spoločenskej miestnosti, zdobia izby klientov i celého oddelenia. „Ďalej klienti spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie pečú na oddeleniach medovníky a iné vianočné koláče, píšu vianočné pohľadnice svojim príbuzným a tak podobne," rozviedla ďalšie činnosti centra Martina Mutalová. 

Štedrý večer v CSS SLOVEN.
Štedrý večer v CSS SLOVEN. Foto: CSS SLOVEN

Spomenula tiež vianočné výrobky z terapeutických dielní centra – šijárne, keramickej a drevárskej dielne a sviečkarne. Výrobky z nich prezentujú na rôznych vianočných trhoch. „Tento rok to boli Charitatívne vianočné trhy v Dubnici nad Váhom, Vianočné srdce Trenčianskej župy na TSK a pripravujeme sa na Mikulášske trhy v Ilave. V šijárni už od novembra pečieme vianočné oplátky, ktoré svojou vôňou priťahujú všetkých okoloidúcich," prezradila. 

Prečítajte si tiež: VIDEO: Roky im bola oporou, potom prišla choroba. Dojemné stretnutie s vnukmi vrátilo Zdenke silu žiť

Špeciálni hostia

