Pečú, šijú, vyrábajú a tešia sa zo špeciálnych hostí. Ako prežívajú Vianoce v centre sociálnych služieb
Prežívajú advent a Vianoce v duchu tradícií, spoločných zážitkov a radostných stretnutí s klientmi a ich rodinami.
Centrum sociálnych služieb SLOVEN v Slavnici sa už dlho stará o klientov s rôznymi životnými príbehmi. Na sviatky radosti a pokoja sa každoročne starostlivo pripravujú. Riaditeľka centra Martina Mutalová pre DOBRÉ NOVINY porozprávala, ako trávia sviatky zamestnanci a ich zverenci s rodinami.
Klientom ukazujú kúzlo adventu
„Od začiatku decembra začíname v zariadení CSS – SLOVEN prežívať adventné obdobie. Vo vonkajšom areáli zariadenia spoločne vyrobíme adventný veniec, ktorý prichádza požehnať miestny pán farár. Každý týždeň zapaľujeme novú adventnú sviecu," uviedla riaditeľka. Popritom sa snažia klientom vytvoriť rôznorodý program, ako varenie vianočného punču, počúvanie vianočných kolied, spievanie adventných piesní či recitovanie adventných básní.
Na jednotlivých oddeleniach pripravujú počas tohto obdobia vianočnú výzdobu, stavajú vianočný stromček v spoločenskej miestnosti, zdobia izby klientov i celého oddelenia. „Ďalej klienti spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie pečú na oddeleniach medovníky a iné vianočné koláče, píšu vianočné pohľadnice svojim príbuzným a tak podobne," rozviedla ďalšie činnosti centra Martina Mutalová.
Spomenula tiež vianočné výrobky z terapeutických dielní centra – šijárne, keramickej a drevárskej dielne a sviečkarne. Výrobky z nich prezentujú na rôznych vianočných trhoch. „Tento rok to boli Charitatívne vianočné trhy v Dubnici nad Váhom, Vianočné srdce Trenčianskej župy na TSK a pripravujeme sa na Mikulášske trhy v Ilave. V šijárni už od novembra pečieme vianočné oplátky, ktoré svojou vôňou priťahujú všetkých okoloidúcich," prezradila.