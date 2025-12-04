Tri ženy, jeden osud. Historický román Zimný palác premostí storočie aj vaše emócie - Dobré noviny
Tri ženy, jeden osud. Historický román Zimný palác premostí storočie aj vaše emócie
Tri ženy, jeden osud. Historický román Zimný palác premostí storočie aj vaše emócie

— Foto: Ikar

Román Zimný palác patrí medzi tie knihy, ktoré po prečítaní ešte dlho doznievajú v mysli.

Kombinuje skutočné historické udalosti, dramatické ľudské osudy aj jemnú linku lásky, ktorá pretrváva aj napriek času. Druhé vydanie prichádza s nádhernou zimnou obálkou a ešte intenzívnejším atmosférickým ponorom do príbehu troch žien menom Tatiana.

Michaela spojila tri časové línie, tri životy a tri Tatiany, ktoré by na prvý pohľad nemali mať nič spoločné. Výsledkom je napínavé, emotívne a historicky podložené rozprávanie, ktoré uspokojí čitateľov hľadajúcich romantiku, dramatické zvraty aj silný dobový kontext.

Foto: Ikar

„Kde si? Taťjana, kde si? Naozaj vás odviezli preč a zabili iba cára? Kto mi odpovie? Taťjana..."

Sankt-Peterburg 1914 – Taťjana Romanovová ako milosrdná sestra Červeného kríža znovu stretáva v nemocnici Dmitrija Jakovleviča Malamu a jej srdce horí láskou. Krehký vznikajúci vzťah podporujú i jej rodičia. Nad celou rodinou sa však sťahujú revolučné mračná a ukrytá správa vo fľaši od smotany spustí udalosti, ktoré sa skončia krvavými jatkami, zakrývaním stôp a pátraním, ktoré potrvá desaťročia. Taťjanin denník sa ukrýva v toku času, až kým ho nenájde iná Tatiana, ktorej sa zápisky veľkokňažnej môžu stať osudnými.

Leningad 1977 – Taťjanu Garinovú vypočúva KGB. Mladučká študentka práva dobrým kádrovým profilom i triednym pôvodom síce číta zakázané knihy, ale to zďaleka nie je dôvod, pre ktorý si pohnevala súdruhov. Čoho všetkého bude Dmitrij Tarasov schopný, aby jeho láska neskončila za mrežami?

Michaela Ella Hajduková. Foto: Ikar

Zaujímavé je, ako autorka opisovala písanie práve tejto časti: ako ročník 1984 si obdobie nepamätá, preto jej pomáhali tri betareaderky, ktoré jej do textu vniesli autenticitu, reálie aj správny tón.

Petrohrad súčasnosť – Uprostred zasneženého námestia pred Zimným palácom sa cez noc objaví rakva so skleneným vekom. Mladá žena vnútri má biele šaty a trblietavú tradičnú čelenku.

Autorka priznala, že túto mrazivú scénu vymyslela po zhliadnutí klipu ruskej skupiny Omnimar. Hudba bola jednou z jej najväčších inšpirácií: „Pri písaní som počúvala Scorpions, Arkonu aj Tatu, hudba ma prenášala do iných svetov.“

Vyšetrovanie ukáže, že nie je mŕtva, ale podchladená a pod vplyvom narkotík. A že sa volá Tatiana. Kto ju obliekol do šiat cárovej dcéry a chcel, aby zamrzla?

Foto: Ikar

Tento príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Autorka tu využíva množstvo autentických materiálov: listy, denníky, dokumenty o Romanovovcoch. Ako sama priznala: „Téma Romanovovcov ma zaujíma celé roky… Tatiana rada robila sestrám účesy, žehlila im, a ich denníky boli pre mňa úžasným zdrojom detailov.“

Zimný palác je román, v ktorom cítiť roky príprav, štúdia a osobného zanietenia. Michaela Ella Hajduková dôkladne preštudovala život Romanovovcov – denníky cárovnej, poznámky ich detí, drobné charakterové detaily, ktoré do príbehu vnášajú autenticitu.

K tomu pridala vlastné zážitky z návštevy Petrohradu, kde sa prechádzala po Ermitáži a netušila, že raz napíše román, ktorý sa bude odohrávať priamo tam.

