So Sajfom to mohla byť láska, ale zľakol sa jej. Zuzka Porubjaková zakotvila pri osudovom blondiakovi - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
So Sajfom to mohla byť láska, ale zľakol sa jej. Zuzka Porubjaková zakotvila pri osudovom blondiakovi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

SLEDUJE NÁS 206 866 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

So Sajfom to mohla byť láska, ale zľakol sa jej. Zuzka Porubjaková zakotvila pri osudovom blondiakovi

Keď ho zavolala prvýkrát do divadla, bozkávala sa s Kobielskym.

Príbeh Zuzany Porubjakovej je dôkazom, že život si píše vlastné scenáre. Obľúbená herečka vie, aké je to prežiť rozvod rodičov, byť zamilovaná do Sajfu a nakoniec stretnúť osudového muža, ktorého jej do života poslala vlastná kolegyňa. „Môj život mohol byť niekde úplne inde a podľa mňa by to bol akože príjemný život, ale skončilo to lepšie. V tvojom aj mojom prípade,“ smial sa Sajfa, ktorému Zuzka prikývla, že nakoniec dopadlo všetko tak, ako malo, hoci cesta nebola priamočiara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Porubjaková (@zuza_porubjak)

Sajfa z divadla

Obľúbenú herečku ovplyvnilo veľa životných udalostí a jednou z nich bol aj rozvod rodičov. „Naši sa rozviedli, keď som mala trinásť rokov, a hoci som to úplne nechápala, nepoznačilo ma to negatívne. Bola som dosť vyspelá a rozumela som tomu, že sú to dospelí ľudia, ktorí chcú žiť nejako ináč,“ vravela pre Zdravie Zuzka Porubjaková, ktorá mala s rodičmi napriek všetkému krásny a vrúcny vzťah.

Janka Kovalčíková s manželom Adamom.
Prečítajte si tiež: Malá a nedorobená, vysmievali sa jej. Janka Kovalčíková šťastie napokon našla pri bežnom občanovi Adamovi

„Nehovorím, že rozvod je med lízať, ale podľa mňa, ak sa dospelí rozumne dohodnú, malo by im okolie pomáhať. Všetko zlé je na niečo dobré a aj z rozvodu sa dá zobrať niečo pozitívne,“ vysvetľovala herečka, ktorá ani po rozvode rodičov nestratila ilúzie o láske na celý život. Ako teraz prezradila vo Fun Radiu, tesne po dvadsiatke sa zaľúbila do Sajfu, ktorého stretla v divadle.

Rande v aute

„Boli sme na dvoch rande a cítila si sa príjemne,“ zasmial sa v spoločnom rozhovore Sajfa, ktorý odhadoval, že na prvom rande boli v roku 2007. „Ty si sa mi veľmi páčil,“ priznala o šesť rokov mladšia herečka a dodala, že na ňom najviac obdivovala humor a charizmu. „To bola láska,“ povedala otvorene Zuzka, ktorá si veľmi dobre spomínala na ich prvé vážne stretnutie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa FUN RÁDIO Slovensko (@funradio_slovensko)

„Ty si prišiel po mňa takým autom, vtedy mi prišlo brutálne drahé. Nastúpili sme do auta a keď si naštartoval, tak sa otvorili spätné zrkadlá. Ja som tam vtedy sedela a hovorila som si – čo ti šibe? V živote som nesedela v takom aute,“ spomínala s humorom Zuzana Porubjaková. Po rokoch priznala, že viac ako Sajfa bola zamilovaná ona.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…