So Sajfom to mohla byť láska, ale zľakol sa jej. Zuzka Porubjaková zakotvila pri osudovom blondiakovi
Keď ho zavolala prvýkrát do divadla, bozkávala sa s Kobielskym.
Príbeh Zuzany Porubjakovej je dôkazom, že život si píše vlastné scenáre. Obľúbená herečka vie, aké je to prežiť rozvod rodičov, byť zamilovaná do Sajfu a nakoniec stretnúť osudového muža, ktorého jej do života poslala vlastná kolegyňa. „Môj život mohol byť niekde úplne inde a podľa mňa by to bol akože príjemný život, ale skončilo to lepšie. V tvojom aj mojom prípade,“ smial sa Sajfa, ktorému Zuzka prikývla, že nakoniec dopadlo všetko tak, ako malo, hoci cesta nebola priamočiara.
Sajfa z divadla
Obľúbenú herečku ovplyvnilo veľa životných udalostí a jednou z nich bol aj rozvod rodičov. „Naši sa rozviedli, keď som mala trinásť rokov, a hoci som to úplne nechápala, nepoznačilo ma to negatívne. Bola som dosť vyspelá a rozumela som tomu, že sú to dospelí ľudia, ktorí chcú žiť nejako ináč,“ vravela pre Zdravie Zuzka Porubjaková, ktorá mala s rodičmi napriek všetkému krásny a vrúcny vzťah.
„Nehovorím, že rozvod je med lízať, ale podľa mňa, ak sa dospelí rozumne dohodnú, malo by im okolie pomáhať. Všetko zlé je na niečo dobré a aj z rozvodu sa dá zobrať niečo pozitívne,“ vysvetľovala herečka, ktorá ani po rozvode rodičov nestratila ilúzie o láske na celý život. Ako teraz prezradila vo Fun Radiu, tesne po dvadsiatke sa zaľúbila do Sajfu, ktorého stretla v divadle.
Rande v aute
„Boli sme na dvoch rande a cítila si sa príjemne,“ zasmial sa v spoločnom rozhovore Sajfa, ktorý odhadoval, že na prvom rande boli v roku 2007. „Ty si sa mi veľmi páčil,“ priznala o šesť rokov mladšia herečka a dodala, že na ňom najviac obdivovala humor a charizmu. „To bola láska,“ povedala otvorene Zuzka, ktorá si veľmi dobre spomínala na ich prvé vážne stretnutie.
„Ty si prišiel po mňa takým autom, vtedy mi prišlo brutálne drahé. Nastúpili sme do auta a keď si naštartoval, tak sa otvorili spätné zrkadlá. Ja som tam vtedy sedela a hovorila som si – čo ti šibe? V živote som nesedela v takom aute,“ spomínala s humorom Zuzana Porubjaková. Po rokoch priznala, že viac ako Sajfa bola zamilovaná ona.