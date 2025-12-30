Život s princom z Popolušky nebol žiadnou rozprávkou. Pavla Trávnička skrotila až štvrtá žena - Dobré noviny
Život s princom z Popolušky nebol žiadnou rozprávkou. Pavla Trávnička skrotila až štvrtá žena
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Jozefína Zaukolcová.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Život s princom z Popolušky nebol žiadnou rozprávkou. Pavla Trávnička skrotila až štvrtá žena

Pavel Trávníček.
Pavel Trávníček. — Foto: Filmové studio Barrandov / DEFA

Libuši Šafránkovej na každom kroku vyznával lásku.

„Bola ako zjavenie, stelesnená neha. Nepoznám človeka, ktorý by sa na ňu nedíval s obdivom,“ hovoril o filmovej Popoluške Pavel Trávníček, ktorému boli súdené úlohy princov. Herec, ktorý ostane navždy spätý s Tromi orieškami pre Popolušku, prežil život ďaleko vzdialený od toho rozprávkového. Jeho bývalé partnerky ho vinili zo surového správania, niekoľko žien ho zase obvinilo zo sexuálneho násilia. Dodnes mu chrbát kryje jeho štvrtá manželka, ktorá hovorí, že s ich manželstvom je to ako s vínom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Trávníčková (@monikatravnickovaofficial)

Pekný chlapec, čo nič nevie

Chcel byť športovým komentátorom ako Gabo Zelenay, no kvôli prísnemu otcovi, ktorý im so sestrou doma vyvesil aj rozvrh, sa musel venovať aj iným veciam ako športu. Hral na klavíri, na trubke, v škole sa musel dobre učiť, pretože otec si predstavoval, že raz bude inžinierom alebo výpravcom. Jeho životnú dráhu zmenila babička, ktorá bola rodená rozprávačka. Pavel obdivoval jej talent rozprávať ten istý príbeh dookola, pričom aj tak všetkých rozosmiala.

Chantal Poullain a Bolek Polívka
Prečítajte si tiež: Mohla byť hviezdou v Amerike, ale vybrala si Bolka Polívku. Chantal pre lásku obetovala všetko

„Na prijímačkách na herectvo som všetkých pobavil, keď som povedal, že je mojím vzorom,“ spomínal pre Korzár Pavel Trávníček, ktorého na herectvo prijali so slovami „je to pekný chlapec, nič nevie, ale vezmeme ho“. V druhom ročníku na vysokej škole si Pavla podobnou náhodou vybral režisér Václav Vorlíček na rolu princa v rozprávke Tri oriešky pre Popolušku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3429646897160991&set=a.156666164459097

Šafránkovej vyznával lásku

„Akonáhle natočíš princa a podarí sa to, potom už môžeš točiť a hrať, čo chceš, zostaneš celý život princom,“ varoval ho herec Vladimír Ráž, ktorý bol sám zaškatuľkovaný ako kráľ Miroslav z filmu Pyšná princezná. „A mal pravdu,“ priznáva dnes Pavel Trávníček, ktorý si počas natáčania vôbec nemyslel, že z filmu bude taký hit. Nakrúcanie bola podľa neho chaotické, nastalo veľa problémov a aj legendárnu scénu, keď Popoluška pri úteku z plesu stratila topánku, točili vyše 50-krát. „Vtedy boli extrémne podmienky, šialene fúkalo, stále sa niečo pokazilo,“ spomínal pre český Deník.

Libuše Šafránková a Josef Abrhám
Prečítajte si tiež: Tajný vzťah s Popoluškou skrýval dva roky. Toto je skutočný príbeh lásky Josefa Abrháma a Libuše Šafránkovej

Najväčšiu radosť mu vtedy robila jeho kolegyňa Libuše Šafránková. „Ja som jej na každom kroku vyznával lásku. Stále som jej niečo nosil, upozorňoval na seba, no nepomohlo mi to,“ priznával herec, ktorý považoval herečku za zjavenie.

„Taká Popoluška, akú zahrala ona, sa rodí raz za sto rokov. Mnoho herečiek sa snaží uspieť v rozprávkach, a že ich boli natočené mraky, ale žiadna z nich nikdy nebude ako Libuška,“ priznal aj po rokoch herec, podľa ktorého Šafránkovú pri natáčaní všetci milovali. „Keď prišla, všetci ju mali radi. Celý štáb. V súvislosti s ňou som sa nikdy nestretol s nejakým problémom. Šírila okolo seba zvláštnu auru, bola to úžasná osobnosť. Na ňu sa nedá zabudnúť,“ hovoril Pavel Trávníček.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=27430681876547124&set=gm.3690326587924624&idorvanity=2316546541969309

S princom sa žiť nedá

Kým Libuše Šafránková získala povesť nežnej a skromnej dámy, o ňom dodnes hovoria ako o búrlivákovi, ktorý sa usadil až pri štvrtej manželke. Tou prvou bola známa česká herečka Simona Stašová, ktorá priznala, že to nebolo úplne spokojné manželstvo.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

