Chcel vedľa seba missku, na inom mu nezáležalo. Tanečník Vilém Šír pri zaujímavej žene všetko prehodnotil
Chcel vedľa seba missku, na inom mu nezáležalo. Tanečník Vilém Šír pri zaujímavej žene všetko prehodnotil

— Foto: Promo fotografie TV Markíza (Let's Dance); Instagram - @vildasir

Je to „dívenka“ z úplne iného prostredia, priznal.

„Ja a ženy – to je téma, ktorá ma bude sprevádzať asi celý život,“ priznáva v relácii Za oponou Vilém Šír. Obľúbený český tanečník sa u nás preslávil najmä v Let's Dance a v reality šou Love Island, odkedy ho mnohí kritizovali, že „dámy strieda ako ponožky“. Nedávno však priznal, že našiel šťastie vedľa partnerky, ktorá je z úplne iného sveta. „Vždy som si predstavoval, že chcem nejakú missku, ale dnes viem, že to nie je všetko, čo chcem,“ vravel otvorene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vilda Šír (@vildasir)

Nebolo to preňho dôležité

Vilda tvoril v minulosti pár s misskou Sylviou Šulíkovou, neskôr s ďalšou misskou Viktóriou Podmanickou a niekoľko mesiacov randil aj s mladou študentkou medicíny. Po mnohých sklamaniach priznal, že u žien už prestal hľadať len krásu, ktorá je zjavná na prvý pohľad.

Janka Kovalčíková s manželom Adamom.
Prečítajte si tiež: Malá a nedorobená, vysmievali sa jej. Janka Kovalčíková šťastie napokon našla pri bežnom občanovi Adamovi

V relácii Za oponou prezradil, že jeho súčasná partnerka je nielen krásna, ale najmä vtipná. „Ona je pekná zvnútra aj zvonka. Je veľmi zábavná a musím priznať, že niekedy to pre mňa nebolo až také dôležité, aby tam bol ten humor,“ povedal otvorene Vilém, ktorý vysvetlil, že humor vo vzťahu už viac nie je preňho len „milým bonusom“, ale kľúčovou zložkou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vilda Šír (@vildasir)

„Nepovedal by som, že som odvtedy nejako ‘divočil’, ale jedno viem určite – musí s ňou byť zábava. Milujem dievča, ktoré má zmysel pre humor. To je tá najlepšia kombinácia,“ zdôraznil dôležitosť humoru, ktorý vo vzťahu dokáže budovať blízkosť a intimitu – spoločný jazyk partnerov a malý súkromný svet.

Žiadna celebrita

„Je super sa s niekým zasmiať, pretože často sú tie životné situácie ťažké a vedieť sa nad tým pousmiať, je veľmi dôležité,“ vysvetlil Vilém, ktorý našiel šťastie vedľa veľmi zaujímavej dámy.

