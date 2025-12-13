Slováci ju vyhadzujú, pritom ukrýva poklad. Nové zistenia o šupke obľúbenej pochutiny prekvapili aj vedcov
Výskum ukazuje, že prospievajú mozgu aj cievam.
Každý ju pozná a mnoho z nás ju jedáva odmalička. Objavuje sa v špajzách, na oslavách aj v mikulášskych balíčkoch. Hoci ju máme spojenú skôr s maškrtením, najnovšie výskumy ukazujú, že v sebe ukrýva omnoho viac. A čo je podľa odborníkov najprekvapujúcejšie? Nejde len o samotnú pochutinu, ale aj jej nenápadnú šupku, ktorú mnohí automaticky vyhadzujeme.
Čo vyhadzujeme zbytočne?
Ako uvádza portál Startitup, tím odborníkov z výskumnej školy výživy a metabolizmu NUTRIM v Maastrichte sa rozhodol preskúmať účinky pravidelnej konzumácie arašidov – potraviny, ktorú väčšina Slovákov vníma najmä ako chrumkavú pochúťku.
Do štúdie zapojili 31 zdravých mužov a žien vo veku od 60 do 75 rokov. Počas jedného obdobia mali účastníci denne zjesť 60 gramov nesolených pražených arašidov aj so šupkou. Počas druhého obdobia ich z jedálnička vynechali. Každá fáza trvala šestnásť týždňov a medzi nimi bola niekoľkotýždňová prestávka.
Vedci sledovali krvný tlak, odoberali krv, testovali kognitívne schopnosti a využili aj magnetickú rezonanciu s metódou arterial spin labelling. Tá dokáže presne zistiť, koľko krvi prúdi jednotlivými oblasťami mozgu.
Lepšia pamäť a zdravšie cievy
Výsledky prekvapili aj odborníkov. Po štyroch mesiacoch mali účastníci konzumujúci arašidy približne o 3,6 % vyšší prietok krvi v mozgu. Takmer o 6 % sa zlepšila aj ich verbálna pamäť. Zmeny sa prejavili aj na systolickom a pulznom tlaku, čo naznačuje pozitívny vplyv na pružnosť ciev.
„Mozgový prietok krvi predstavuje dôležitý fyziologický ukazovateľ fungovania mozgových ciev. Vyjadruje množstvo krvi, ktoré prechádza mozgom a prináša mu kyslík aj živiny nevyhnutné pre jeho zdravie,“ cituje portál The Independent doktora Petra Jorisa. Podľa neho sú výsledky jasné. „Z dlhodobého sledovania vidíme, že pravidelná konzumácia nesolených arašidov pražených so šupkou zvyšuje celkový mozgový prietok krvi. Tento posun naznačuje lepší stav mozgových ciev,“ uvádza.