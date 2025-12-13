Slováci ju vyhadzujú, pritom ukrýva poklad. Nové zistenia o šupke obľúbenej pochutiny prekvapili aj vedcov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Slováci ju vyhadzujú, pritom ukrýva poklad. Nové zistenia o šupke obľúbenej pochutiny prekvapili aj vedcov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Hádanka.

Mal pätnásť a zarábal viac ako jeho rodičia. Známeho Slováka z pocitu dôležitosti vyliečila pokora

Ilustračné obrázky.

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Ilustračné obrázky.

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 972 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Slováci ju vyhadzujú, pritom ukrýva poklad. Nové zistenia o šupke obľúbenej pochutiny prekvapili aj vedcov

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik @freepik, drobotdean

Výskum ukazuje, že prospievajú mozgu aj cievam.

Každý ju pozná a mnoho z nás ju jedáva odmalička. Objavuje sa v špajzách, na oslavách aj v mikulášskych balíčkoch. Hoci ju máme spojenú skôr s maškrtením, najnovšie výskumy ukazujú, že v sebe ukrýva omnoho viac. A čo je podľa odborníkov najprekvapujúcejšie? Nejde len o samotnú pochutinu, ale aj jej nenápadnú šupku, ktorú mnohí automaticky vyhadzujeme.

Čo vyhadzujeme zbytočne?

Ako uvádza portál Startitup, tím odborníkov z výskumnej školy výživy a metabolizmu NUTRIM v Maastrichte sa rozhodol preskúmať účinky pravidelnej konzumácie arašidov – potraviny, ktorú väčšina Slovákov vníma najmä ako chrumkavú pochúťku.

Foto: Freepik, @freepik

Do štúdie zapojili 31 zdravých mužov a žien vo veku od 60 do 75 rokov. Počas jedného obdobia mali účastníci denne zjesť 60 gramov nesolených pražených arašidov aj so šupkou. Počas druhého obdobia ich z jedálnička vynechali. Každá fáza trvala šestnásť týždňov a medzi nimi bola niekoľkotýždňová prestávka.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Veríte, že vás vitamín C vylieči z prechladnutia? Podľa imunológa je dôležitejšie zamerať sa na niečo iné

Vedci sledovali krvný tlak, odoberali krv, testovali kognitívne schopnosti a využili aj magnetickú rezonanciu s metódou arterial spin labelling. Tá dokáže presne zistiť, koľko krvi prúdi jednotlivými oblasťami mozgu.

Lepšia pamäť a zdravšie cievy

Výsledky prekvapili aj odborníkov. Po štyroch mesiacoch mali účastníci konzumujúci arašidy približne o 3,6 % vyšší prietok krvi v mozgu. Takmer o 6 % sa zlepšila aj ich verbálna pamäť. Zmeny sa prejavili aj na systolickom a pulznom tlaku, čo naznačuje pozitívny vplyv na pružnosť ciev.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Rashid Hamidov

„Mozgový prietok krvi predstavuje dôležitý fyziologický ukazovateľ fungovania mozgových ciev. Vyjadruje množstvo krvi, ktoré prechádza mozgom a prináša mu kyslík aj živiny nevyhnutné pre jeho zdravie,“ cituje portál The Independent doktora Petra Jorisa. Podľa neho sú výsledky jasné. „Z dlhodobého sledovania vidíme, že pravidelná konzumácia nesolených arašidov pražených so šupkou zvyšuje celkový mozgový prietok krvi. Tento posun naznačuje lepší stav mozgových ciev,“ uvádza.

Malá šupka s veľkým účinkom

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…