Miluje hlinu, pretože jej čistí telo. Toto sú bizarné jedlá, s ktorými slávne osobnosti nemali problém
Miluje hlinu, pretože jej čistí telo. Toto sú bizarné jedlá, s ktorými slávne osobnosti nemali problém

Ilustračné foto / Angelina Jolie.
Ilustračné foto / Angelina Jolie. — Foto: unsplash @Chris Bair, Wikipedia @Stefan Sevros

Medzi slávnymi ľuďmi sa vraj nájdu aj takí, ktorí bizarné pochúťky doslova vyhľadávajú.

Niekedy to museli urobiť na pľaci pri natáčaní filmu, inokedy sa s bizarnými pochúťkami stretli na večierkoch či v zahraničí. Medzi celebritami však nájdeme aj také, ktoré nechutné veci priam vyhľadávajú. Aké všelijaké bizarnosti už slávni ľudia vložili do úst?

Herečka Margot Robbie (vľavo) a herečka Renée Zellweger (vpravo).
Prečítajte si tiež: Dostal vďaka nej obrovskú pochvalu od šéfa. Tieto slávne osobnosti svet miluje aj pre ich dobré skutky

5. Angelina Jolie

Keď hollywoodska hviezda cestuje do zahraničia, najradšej je ako domáci a povzbudzuje svoju rodinu, aby robila to isté, píšu Business Insider. Angelina Jolie dokonca nepohrdne ani veľkým čiernym hmyzom, ktorý sa živí odpadkami z jedál.

Foto: Wikimedia Commons, Raph_PH, Freepik.com, jigsawstocker

V Kambodži totiž nazvala švába „mäsitým... vysokobielkovinovým občerstvením“, ale pripustila, že „na bruchu majú veľmi špicatú časť, ktorú jednoducho nemôžete zjesť. Musíte ju nejako odstrihnúť,“ dodala.

4. Shailene Woodley

Herečka, ktorá sa okrem iného preslávila aj rolou Tris Priorovej v snímke Divergencia, našla zaľúbenie nie tak v jedle, ale v ozaj čudesnej veci. V rozhovore pre Into the Gloss z roku 2014 vyhlásila, že miluje jedenie hliny a trvala na tom, že je to „jedna z najlepších vecí, ktoré si môžete do tela dať“.

Foto: Wikimedia Commons, Mingle Media TV, Freepik.com, freepik

Umelkyňu vraj k tejto myšlienke po prvýkrát priviedol africký taxikár. „Zistila som, že hlina je skvelá, pretože ju vaše telo neabsorbuje a zrejme poskytuje záporný náboj, takže sa viaže na negatívne izotopy,“ povedala. „A toto je šialené: tiež pomáha čistiť ťažké kovy z tela,“ myslí si celebrita.

3. Andy Serkis

Predstaviteľ slávneho Gluma z trilógie Pán prsteňov musel kvôli filmu zjesť syrovú rybu. Podľa jeho slov však nešlo o skutočnú rybu a tým to bolo pre neho horšie. „Vyrobili ju zo želatíny. A tá chutila otrasne. Milujem sushi a chuť surovej ryby mi neprekáža. Tá želatína ale chutila príšerne,“ uviedol Andy Serkis pre TMZ.

Foto: Wikimedia Commons, Gage Skidmore, Freepik.com, freepik

Článok pokračuje na ďalšej strane...

