Popularizátor slovanskej mytológie Ľuboš Bebčák: Narodenie Ježiša chápeme zle, Cyril a Metod neboli prví
Vedeli ste, že šibačka je pohanský rituál plodnosti? S kresťanstvom toho veľa spoločného nemá.
Popularizátor a fanúšik slovanských tradícií a mýtov Ľuboš Bebčák pre Dobré noviny ozrejmil, ako sa to má s kresťanskou a pohanskou históriou na našom území. Tu je 10 mýtov, ktorým podľa neho veríme a nemali by sme.
1. Dátum narodenia Ježiša Krista
- Nepravda: Kresťania oslavujú 25. december, pretože sa vtedy presne narodil Ježiš Kristus.
- Pravda: Dátum narodenia Ježiša nie je v Biblii uvedený. Cirkev tento dátum zámerne stanovila na obdobie Zimného slnovratu (Kračún). Slovania a Germáni vtedy oslavovali znovuzrodenie Slnka (mladého boha). Kresťanstvo túto symboliku navlieklo na Krista, a tak začali uctievať jeho narodenie.
2. Veľkonočná šibačka a oblievačka
- Nepravda: Šibačka je kresťanský zvyk po vzore bičovaného Krista.
- Pravda: Cirkev proti tomuto zvyku dlho bojovala. Je to čistý pohanský rituál plodnosti. Dotyk čerstvého prútika (v ktorom prúdi jarná miazga) a živá voda mali na ženy preniesť zdravie a plodnosť.
3. Svätci ako „pokresťančení“ Veles, Mokoš, Perún a ďalší bohovia
- Nepravda: Prisudzovanie rôznych úloh svätcom v duchovnom svete a moc nad rôznymi sférami.
- Pravda: Cirkev mala problém s pôvodným náboženstvom, preto funkcie božstiev napasovali na svätých, ktorým prisúdili kompetencie bohov
- Napríkla Perún (vládca hromu) bol nahradený Svätým Eliášom, ktorý jazdí na ohnivom voze a metá blesky.
- Veles spojený s posmrtným životom, bohatstvom, zimou a dobytkom splynul so Svätým Blažejom (patrón dobytka) alebo Svätým Mikulášom, ktorý chodí v decembri s čertom roznášať darčeky.
- Mokoš zas bola nahradená pannou Máriou a sv. Paraskevou... a takto by sa dalo dlho pokračovať ďalej.
4. Umiestnenie kostolov
- Nepravda: Ľudia začali sami od seba chodiť do kostolov.
- Pravda: Prvé kostoly a kaplnky sa cielene stavali na miestach starých pohanských svätýň (posvätné háje, kopce, pramene), alebo v ich tesnej blízkosti. Cieľom bolo využiť zvyk ľudí chodiť na tieto miesta („genius loci") a presmerovať ich modlitby k novému Bohu. Preto dodnes vedľa mnohých kostolov stoja staré lipy a duby.
5. Peklo
- Nepravda: Starí Slovania sa báli smrti a pekla, rovnako ako kresťania.
- Pravda: Slovanské podsvetie (Náv alebo Raj) nebolo miestom trestu a ohňa. Bola to skôr zelená lúka alebo pastvina, kde sa duše pásli pod dohľadom boha Velesa, alebo krásna záhrada. Koncept pekla ako miesta večného utrpenia a ohňa prinieslo až kresťanstvo ako nástroj strašenia.