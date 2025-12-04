Nedarí sa vám zhodiť z brucha? Týmto štyrom druhom potravín by ste sa mali podľa dietológa vyhnúť
Povestný veľký „pupek“ odzrkadľuje náš jedálniček.
Ani tisíc brušákov denne nenapraví to, čo denne skonzumujeme. Ukladanie nadbytočného tuku v oblasti brucha je veľmi škodlivé už len pre to, že tento tuk obklopuje žalúdok, pečeň, črevá a produkuje toxické látky.
Tie potom vedú k zvýšeniu krvného tlaku či spôsobujú zápal. Podľa dietológa Mrinala Pandita sa najprv musíme zbaviť konzumácie štyroch druhov potravín, aby zmizol aj nadbytočný tuk na bruchu. O ktoré potraviny presne ide?
4. Sladené nápoje
Sladené nápoje dokážu telu zabezpečiť veľký kalorický príjem v pomerne krátkom čase bez toho, aby nás to aspoň nasýtilo. „Sladené nápoje podporujú ukladanie tuku v okolí brucha. Vysoký príjem cukru súvisí so zvýšeným príjmom viscerálneho tuku, ktorý je priamo spojený s metabolickými poruchami,“ vysvetľuje dietológ.
3. Biele pečivo a ultraspracované potraviny
Pri každom ďalšom spracovaní potraviny prichádzajú o výživné látky. Balené biele či sladké pečivo, lupienky, sladkosti, raňajkové cereálie prešli procesom spracovania toľkokrát, až im z nutričného pohľadu ostali len cukry a tuk. „Rafinované sacharidy majú negatívne zdravotné účinky, pretože prešli spracovaním, pri ktorom sa odstránila vláknina a ďalšie živiny,“ hovorí odborník.