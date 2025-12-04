Sú deti v poriadku? pýta sa ho manželka z práce. Dostáva ustrelené fotky, ktoré sa stali senzáciou
Manželka si na štýl humoru svojej polovičky zvykla.
Nikdy nemal v pláne stať sa populárnym na sociálnych sieťach, ale stalo sa. Kenny Deus je Belgičan a otec dvoch malých dcér. Keď sa jeho manželka po materskej dovolenke postupne vracala do práce a ostával s nimi každý štvrtok sám, pravidelne ho kontrolovala správami. „Sú deti v poriadku?" pýtala sa a on jej na to začal odpovedať pomerne svojsky.
Keďže sa do Photoshopu veľmi dobre vyzná, vytváral jej fotografie detí v rôznych nebezpečných situáciách. „Moja priateľka sa musela pozrieť dvakrát, keď dostala prvú fotografiu, ale netrvalo to dlho. Ona aj kolegovia sa teraz vždy tešia na nové fotografie,“ hovoril Kenny o začiatkoch. Tvorba fotografií sa mu zapáčila, preto sa rozhodol o zábery podeliť aj na Instagrame, kde sa stal hotovou senzáciou. Dnes sa venuje stále viac aj tvorbe videí, alebo svojich fanúšikov zasväcuje aj do procesu tvorby úspešných záberov.