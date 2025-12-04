Sú deti v poriadku? pýta sa ho manželka z práce. Dostáva ustrelené fotky, ktoré sa stali senzáciou - Dobré noviny
Sú deti v poriadku? pýta sa ho manželka z práce. Dostáva ustrelené fotky, ktoré sa stali senzáciou
Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Sú deti v poriadku? pýta sa ho manželka z práce. Dostáva ustrelené fotky, ktoré sa stali senzáciou

Kreatívny otecko má viac ako 600-tisíc fanúšikov.
Kreatívny otecko má viac ako 600-tisíc fanúšikov. — Foto: Instagram: onadventurewithdad

Manželka si na štýl humoru svojej polovičky zvykla.

Nikdy nemal v pláne stať sa populárnym na sociálnych sieťach, ale stalo sa. Kenny Deus je Belgičan a otec dvoch malých dcér. Keď sa jeho manželka po materskej dovolenke postupne vracala do práce a ostával s nimi každý štvrtok sám, pravidelne ho kontrolovala správami. „Sú deti v poriadku?" pýtala sa a on jej na to začal odpovedať pomerne svojsky.

Keďže sa do Photoshopu veľmi dobre vyzná, vytváral jej fotografie detí v rôznych nebezpečných situáciách. „Moja priateľka sa musela pozrieť dvakrát, keď dostala prvú fotografiu, ale netrvalo to dlho. Ona aj kolegovia sa teraz vždy tešia na nové fotografie,“ hovoril Kenny o začiatkoch. Tvorba fotografií sa mu zapáčila, preto sa rozhodol o zábery podeliť aj na Instagrame, kde sa stal hotovou senzáciou. Dnes sa venuje stále viac aj tvorbe videí, alebo svojich fanúšikov zasväcuje aj do procesu tvorby úspešných záberov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kenny Deuss (@onadventurewithdad)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kenny Deuss (@onadventurewithdad)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kenny Deuss (@onadventurewithdad)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kenny Deuss (@onadventurewithdad)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kenny Deuss (@onadventurewithdad)

