Drobná chyba môže vaše koláče premeniť na toxickú bombu. Dajte si pozor, ako používate papier na pečenie
Koláč sa vám neprilepí, no riskujete.
Vianočné pečenie je v plnom prúde a preto by tieto týždne mali byť akousi pripomienkou, že aj malá kuchynská pomôcka môže rozhodnúť o tom, či bude výsledok našej snahy lahodný, alebo nečakane nebezpečný. Odborníci upozorňujú, že nesprávne používanie papiera na pečenie môže premeniť obľúbený koláč na „toxickú bombu“, uvádzajú tvnoviny.sk.
Skryté riziká
Papier na pečenie patrí medzi nenahraditeľných pomocníkov – zabráni pripáleniu a ušetrí čas pri umývaní plechu. Podľa portálu Delish Foodies Taster však aj tento materiál má svoje limity. Väčšina papierov je potiahnutá silikónovou alebo quilónovou vrstvou, ktoré zabezpečujú, že sa cesto neprilepí. Problém nastáva pri vysokých teplotách, ktoré tieto vrstvy nemusia vydržať.
Väčšina papierov je určená na maximálne 220 °C. Recepty, pri ktorých treba vyššie teploty – napríklad pečenie pizze, niektorých druhov chleba či mäsa, môžu byť rizikové. Neapolská pizza sa napríklad v domácej rúre pripravuje pri približne 300 °C, čo môže spôsobiť, že povrchová vrstva papiera sa naruší a do jedla sa uvoľnia neželané látky.
Toxické látky a riziko vzplanutia
Neviditeľné poškodenie je najzradnejšie – voľným okom ho nespozorujeme, no chemikálie sa môžu dostať priamo do jedla.