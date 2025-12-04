Namiesto nôh mali kovovú výzbroj a úplne ju to odrovnalo. Natáliu Germáni návrat do reálneho sveta rozplakal
Pre herečku išlo po prvý raz o stretnutie s hendikepovanými ľuďmi v intenzívnejšom kontakte.
„Veľmi som si poplakala,“ priznáva Natália Germáni, ktorá má za sebou jednu z najťažších rolí vo svojom živote. Počas nakrúcania filmu Neporaziteľní sa denne stretávala s ľuďmi, ktorí sa aj napriek neľahkému osudu nevzdali a využili druhú šancu, ktorú dostali. Obrazy mladých mužov s kovovou výzbrojou namiesto nôh vraj herečku dokázali „totálne odrovnať“, často si ich so sebou nosila aj domov a premýšľala nad veľkou dilemou – ktorá mala jednoduché riešenie.
Postrčila ju
Rodáčka z Nitry už síce ako dievčatko navštevovala dramatický krúžok, no sen stať sa herečkou podľa vlastných slov nemala. Za to, že sa jej to napokon podarilo, vďačí svojej mame. Tá ju totiž prihlásila do televízie na konkurz.
„Do všetkého ma postrčila. Aj keď sa konal konkurz do televízie, kde hľadali nové tváre. Nahrala som tam video a za pol roka sa mi ozvali, že ma pozývajú na konkurz na konkrétny seriál, no a potom ma vybrali,“ priblížila svoje herecké začiatky v rozhovore pre portál metro.cz Natália Germáni, ktorej kariéra sa naplno rozbehla po skončení divadelnej fakulty.
Zamávala ňou
Dnes patrí medzi najobsadzovanejšie herečky svojej generácie a blysla sa napríklad aj v dráme Jej telo. Zhostila sa v nej úlohy československej športovkyne Andrei Absolonovej, ktorá po vážnom úraze prerazila ako pornoherečka. Vo filme nie je núdza o intímne scény a pre Natáliu to bola jedna z najťažších rolí v jej živote.
Teraz sa opäť predstavuje v úlohe, ktorá ani zďaleka nebola jednoduchá a ktorá ňou poriadne zamávala. Ide o snímku Neporaziteľní, ktorá vznikla na základe skutočného príbehu o vzniku parahokejového tímu.