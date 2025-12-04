Namiesto nôh mali kovovú výzbroj a úplne ju to odrovnalo. Natáliu Germáni návrat do reálneho sveta rozplakal - Dobré noviny
Namiesto nôh mali kovovú výzbroj a úplne ju to odrovnalo. Natáliu Germáni návrat do reálneho sveta rozplakal
Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Emília Vášáryová.

Každé ráno ju prekvapí, že sa prebudila. 83-ročná Milka Vášáryová má v živote len jednu neresť

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Otec si po páde nepamätal, že je jeho dcéra. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Namiesto nôh mali kovovú výzbroj a úplne ju to odrovnalo. Natáliu Germáni návrat do reálneho sveta rozplakal

Natália Germáni našla šťastie pri Martinovi.
Natália Germáni našla šťastie pri Martinovi. — Foto: Instagram @ natalagermani, @ neporazitelni_film

Pre herečku išlo po prvý raz o stretnutie s hendikepovanými ľuďmi v intenzívnejšom kontakte.

„Veľmi som si poplakala,“ priznáva Natália Germáni, ktorá má za sebou jednu z najťažších rolí vo svojom živote. Počas nakrúcania filmu Neporaziteľní sa denne stretávala s ľuďmi, ktorí sa aj napriek neľahkému osudu nevzdali a využili druhú šancu, ktorú dostali. Obrazy mladých mužov s kovovou výzbrojou namiesto nôh vraj herečku dokázali „totálne odrovnať“, často si ich so sebou nosila aj domov a premýšľala nad veľkou dilemou – ktorá mala jednoduché riešenie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)

Postrčila ju

Rodáčka z Nitry už síce ako dievčatko navštevovala dramatický krúžok, no sen stať sa herečkou podľa vlastných slov nemala. Za to, že sa jej to napokon podarilo, vďačí svojej mame. Tá ju totiž prihlásila do televízie na konkurz.

Martin Valihora venoval svojej manželke krásne slová.
Prečítajte si tiež: Ďakujem ti za nebo, ktoré si mi priniesla do života. Martin Valihora adresoval manželke vyznanie plné lásky

„Do všetkého ma postrčila. Aj keď sa konal konkurz do televízie, kde hľadali nové tváre. Nahrala som tam video a za pol roka sa mi ozvali, že ma pozývajú na konkurz na konkrétny seriál, no a potom ma vybrali,“ priblížila svoje herecké začiatky v rozhovore pre portál metro.cz Natália Germáni, ktorej kariéra sa naplno rozbehla po skončení divadelnej fakulty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)

Zamávala ňou

Dnes patrí medzi najobsadzovanejšie herečky svojej generácie a blysla sa napríklad aj v dráme Jej telo. Zhostila sa v nej úlohy československej športovkyne Andrei Absolonovej, ktorá po vážnom úraze prerazila ako pornoherečka. Vo filme nie je núdza o intímne scény a pre Natáliu to bola jedna z najťažších rolí v jej živote.

Martin Valihora a Natália Germáni.
Prečítajte si tiež: Spal na lavičkách a zo závislosti ho dostalo až 13. liečenie. Martina Valihoru za šťastím hnala láska

Teraz sa opäť predstavuje v úlohe, ktorá ani zďaleka nebola jednoduchá a ktorá ňou poriadne zamávala. Ide o snímku Neporaziteľní, ktorá vznikla na základe skutočného príbehu o vzniku parahokejového tímu.

Spolovice „robot“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

