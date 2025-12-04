Zdravý život Slovákov trvá len 57,5 roka. Tri veci by sme mali robiť úplne inak, upozorňujú experti
Najväčšími zabijakmi sú stále tie isté dve ochorenia.
Slovensko patrí medzi krajiny, kde dĺžka života rastie pomalšie než európsky priemer a čo je ešte znepokojivejšie – veľkú časť života trávime v chorobe. Ako informovala agentúra SITA, kým Európania v dobrom zdraví prežijú približne 63 rokov, Slováci len 57,5. Tri veci totiž robíme veľmi zle, varujú experti.
Choroby nepoznajú vek
Podľa údajov Eurostatu žije priemerný Slovák 78,5 roka, zatiaľ čo priemer EÚ je 81,7 roka. Ešte výraznejší rozdiel však vidieť, keď sa pozrieme na roky prežité v zdraví. Slováci až viac než štvrtinu života prežijú s diagnózami, ktoré obmedzujú kvalitu života. Odborníci upozorňujú, že nejde o štatistiku, ktorá sa týka „tých druhých“. Týka sa nás všetkých – mladých aj starších.
Najväčšími zabijakmi Slovákov sú stále kardiovaskulárne ochorenia a rakovina. Len v roku 2024 si ochorenia srdca vyžiadali viac než 24-tisíc životov – jedno úmrtie každých 20 minút. Rakovina je druhá najčastejšia príčina smrti a ročne pripraví o život viac než 13-tisíc Slovákov. Novým alarmujúcim trendom je rast duševných ochorení. Za tri roky pribudlo 28-tisíc pacientov, pričom podľa WHO má duševnú poruchu jeden zo siedmich adolescentov vo veku 10–19 rokov. Dlhé roky sme si mysleli, že vážne ochorenia sa týkajú len starších, dáta však hovoria presný opak:
- tretina závažných diagnóz sa objavuje u ľudí mladších ako 45 rokov,
- v kategórii 18–30 rokov tvorí rakovina viac než polovicu prípadov.
Analýza prezentovaná VÚB bankou a poisťovňou Generali tiež vyvrátila mýtus, že invaliditu spôsobujú hlavne úrazy. Až 97 percent invalidít vzniká kvôli chorobám, najčastejšie onkologickým. Dáta jasne ukazujú, že problémom nie je len choroba samotná. Slováci robia tri veci, ktoré výrazne znižujú kvalitu života:
3. Slabá finančná pripravenosť
Experti z banky a poisťovne upozorňujú, že práve slabá finančná pripravenosť domácností a neadekvátne životné poistenie zvyšuje zraniteľnosť pri chorobe.
Prečo to môže skracovať život? Keď nemáme dostatočné úspory, choroba sa stáva stresujúcou finančnou záťažou, čo môže zhoršovať liečbu, spomaľovať rekonvalescenciu a negatívne ovplyvňovať psychický stav. Dlhodobý stres, neistota a nemožnosť zabezpečiť základné potreby rodiny počas choroby priamo ohrozujú zdravie a kvalitu života.