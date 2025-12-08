Takmer odmietol ponuku, ktorá všetko zmenila. Herectvo do života známeho chlapca vstúpilo nečakane
Umenie bral celý život len ako koníček.
Mama je umelkyňa, otec podnikateľ a chlapec z fotografie odmalička vedel, že v živote nestaví všetko len na jednu kartu. Už ako dieťa sa venoval dabingu a navštevoval detskú dramatickú družinu, kde režiséri pripravovali deti na rozhlasové hry.
Keď prišli prvé pozvánky na herecké kastingy, chvíľu mu trvalo, kým sa odvážil skúsiť šťastie, no vďaka úlohe v známom seriáli sa napokon tak preslávil, že ho spoznalo celé Slovensko. Jeho štúdium pritom s herectvom nemalo nič spoločné.