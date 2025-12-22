Popularizátor mýtov a legiend Ľuboš Bebčák: Pondelča vchádzalo do domu cez komín a trestalo ženy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Popularizátor mýtov a legiend Ľuboš Bebčák: Pondelča vchádzalo do domu cez komín a trestalo ženy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

SLEDUJE NÁS 206 929 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Popularizátor mýtov a legiend Ľuboš Bebčák: Pondelča vchádzalo do domu cez komín a trestalo ženy

Pondelča, Ľuboš Bebčák.
Pondelča, Ľuboš Bebčák. — Foto: Obrázok vytvorený pomocou Google Gemini (Google, 2025), Facebook Ľuboša Bebčáka

Ľuboš má na ruke vytetovaného hada-ochrancu.

Ľuboš Bebčák je nadšený popularizátor slovanských mýtov a legiend. Hoci neštudoval históriu ani etnológiu na akademickej pôde, už roky sa im venuje ako zanietený samouk a obdivovateľ slovanskej minulosti. Kúzla, zvyky a duchovný svet našich predkov ho fascinujú odmalička. Na svojom webe Slovanské čary a tradície a na sociálnych sieťach robí osvetu slovanskej histórii. Svojich čitateľov vedie do sveta, v ktorom sa verilo v moc prírody, uctievali sa bohovia a mýtické bytosti budili rešpekt aj strach. O tom, čomu naši predkovia verili, aké božstvá vzývali a ktoré tvory zo slovanských povestí naháňali ľuďom hrôzu, porozprával exkluzívne pre DOBRÉ NOVINY. Rozhovor viedla Mária Jakúbeková.  

V rozhovore s Ľubošom Bebčákom sa dočítate

  • Prečo má na ruke vytetovaného hada Čuvar Kuču,
  • čo ho priviedlo k slovanskej mytológii,
  • aký význam mal černokňažník v našej kultúre,
  • akých bohov uctievali Slovania,
  • či sa v našej mytológii vyskytovali upíri a vlkolaci.

Na ruke máš tetovanie hada. Je to had Čuvar Kuča, o ktorom píšeš aj na svojom webe?

Čuvar Kuča je iba srbský názov pre tohto hada. Je to „domový had“, čiže užovka, ktorá žila pod prahom domu, alebo v jeho základoch. Viera v ochrannú úlohu užovky je veľmi stará a na mnohých miestach Slovenska našťastie pretrvala do súčasnosti, napriek tisícročiu, počas ktorého z kazateľnice hrmeli kázne o kresťansko-židovskom hadovi pokušiteľovi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1523745248863738&set=pb.100036848332793.-2207520000&type=3

Čím je výnimočný a čo znamenal v slovanskej mytológií?

Verilo sa, že ide o prevteleného predka – gazdu, ktorý ochraňuje dom a prináša blahobyt. Na jeseň mizol v zemi a na jar sa vracal, aby rodinu opäť chránil. V desiatkach rozprávkach a zaznamenaných skutočných zážitkov našich predkov je uvedené spolunažívanie s domácim hadom. Rozumel si predovšetkým s malými deťmi, s ktorými spoločne jedával z jednej misky a pil mlieko.

Ak takéhoto hada-gazdu niekto zabil, často zomrel skutočný gazda a na rodinu padla bieda.

Svätá Katarína Alexandrijská, ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Vzdelaná Katarína sa odmietla vzdať viery, tak skončila bez hlavy. Čo symbolizuje krásne meno mučeníčky?

Čo ťa priviedlo k záujmu o slovanskú mytológiu?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 6
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…