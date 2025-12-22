Popularizátor mýtov a legiend Ľuboš Bebčák: Pondelča vchádzalo do domu cez komín a trestalo ženy
Ľuboš má na ruke vytetovaného hada-ochrancu.
Ľuboš Bebčák je nadšený popularizátor slovanských mýtov a legiend. Hoci neštudoval históriu ani etnológiu na akademickej pôde, už roky sa im venuje ako zanietený samouk a obdivovateľ slovanskej minulosti. Kúzla, zvyky a duchovný svet našich predkov ho fascinujú odmalička. Na svojom webe Slovanské čary a tradície a na sociálnych sieťach robí osvetu slovanskej histórii. Svojich čitateľov vedie do sveta, v ktorom sa verilo v moc prírody, uctievali sa bohovia a mýtické bytosti budili rešpekt aj strach. O tom, čomu naši predkovia verili, aké božstvá vzývali a ktoré tvory zo slovanských povestí naháňali ľuďom hrôzu, porozprával exkluzívne pre DOBRÉ NOVINY. Rozhovor viedla Mária Jakúbeková.
V rozhovore s Ľubošom Bebčákom sa dočítate
- Prečo má na ruke vytetovaného hada Čuvar Kuču,
- čo ho priviedlo k slovanskej mytológii,
- aký význam mal černokňažník v našej kultúre,
- akých bohov uctievali Slovania,
- či sa v našej mytológii vyskytovali upíri a vlkolaci.
Na ruke máš tetovanie hada. Je to had Čuvar Kuča, o ktorom píšeš aj na svojom webe?
Čuvar Kuča je iba srbský názov pre tohto hada. Je to „domový had“, čiže užovka, ktorá žila pod prahom domu, alebo v jeho základoch. Viera v ochrannú úlohu užovky je veľmi stará a na mnohých miestach Slovenska našťastie pretrvala do súčasnosti, napriek tisícročiu, počas ktorého z kazateľnice hrmeli kázne o kresťansko-židovskom hadovi pokušiteľovi.
Čím je výnimočný a čo znamenal v slovanskej mytológií?
Verilo sa, že ide o prevteleného predka – gazdu, ktorý ochraňuje dom a prináša blahobyt. Na jeseň mizol v zemi a na jar sa vracal, aby rodinu opäť chránil. V desiatkach rozprávkach a zaznamenaných skutočných zážitkov našich predkov je uvedené spolunažívanie s domácim hadom. Rozumel si predovšetkým s malými deťmi, s ktorými spoločne jedával z jednej misky a pil mlieko.
Ak takéhoto hada-gazdu niekto zabil, často zomrel skutočný gazda a na rodinu padla bieda.