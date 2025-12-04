Česi nám rozumejú čoraz menej, navrhnuté riešenie vyvolalo polemiku. Odborníci vedia, čo by pomohlo - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Česi nám rozumejú čoraz menej, navrhnuté riešenie vyvolalo polemiku. Odborníci vedia, čo by pomohlo
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Otec si po páde nepamätal, že je jeho dcéra. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Petra Vlhová.

Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

SLEDUJE NÁS 206 987 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Česi nám rozumejú čoraz menej, navrhnuté riešenie vyvolalo polemiku. Odborníci vedia, čo by pomohlo

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5; Freepik @freepik

Slovenčina v českých triedach?

Kedysi stačilo zapnúť televíziu a deti v Česku aj na Slovensku bez problémov rozumeli rozprávkam, filmom či pesničkám svojich susedov. Dnes to už neplatí. Slovenské rodiny žijúce v Česku si čoraz častejšie všímajú, že ich deti slovenčine nerozumejú tak prirodzene, ako to bolo pred rokmi.

Práve v tomto čase prichádza odporúčanie, ktoré môže celú debatu posunúť do úplne novej roviny. Ako uvádza portál Seznam Zprávy, Poradný výbor Rady Európy vyzval Českú republiku, aby vo verejnom školstve, najmä v materských školách, vytvorila podmienky na výučbu slovenčiny.

Výzva, ktorá otvorila diskusiu

Rada Európy vo svojom stanovisku upozorňuje, že štát by mal aktívne komunikovať so slovenskou menšinou a hľadať školy, kde by sa mohla výučba spustiť.

Foto: Freepik, @freepik

„Je nevyhnutné, aby úrady oslovili zástupcov slovenskej menšiny a spoločne s nimi identifikovali materské a základné školy, kde by mohla byť výučba slovenčiny zavedená,“ píše sa v dokumente. „Počas návštevy poradného výboru prejavili zástupcovia slovenskej menšiny veľký záujem o zavedenie výučby slovenčiny vo verejnom vzdelávaní,“ dopĺňa výbor.

Ministerstvo školstva tvrdí, že legislatíva už dnes umožňuje zaradiť slovenčinu ako cudzí jazyk. „MŠMT však záujem o výučbu slovenčiny v materských, základných ani stredných školách v sledovanom období neevidovalo,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Veronika Lucká Loosová.

Najväčšia menšina bez vlastnej školy

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…