Česi nám rozumejú čoraz menej, navrhnuté riešenie vyvolalo polemiku. Odborníci vedia, čo by pomohlo
Slovenčina v českých triedach?
Kedysi stačilo zapnúť televíziu a deti v Česku aj na Slovensku bez problémov rozumeli rozprávkam, filmom či pesničkám svojich susedov. Dnes to už neplatí. Slovenské rodiny žijúce v Česku si čoraz častejšie všímajú, že ich deti slovenčine nerozumejú tak prirodzene, ako to bolo pred rokmi.
Práve v tomto čase prichádza odporúčanie, ktoré môže celú debatu posunúť do úplne novej roviny. Ako uvádza portál Seznam Zprávy, Poradný výbor Rady Európy vyzval Českú republiku, aby vo verejnom školstve, najmä v materských školách, vytvorila podmienky na výučbu slovenčiny.
Výzva, ktorá otvorila diskusiu
Rada Európy vo svojom stanovisku upozorňuje, že štát by mal aktívne komunikovať so slovenskou menšinou a hľadať školy, kde by sa mohla výučba spustiť.
„Je nevyhnutné, aby úrady oslovili zástupcov slovenskej menšiny a spoločne s nimi identifikovali materské a základné školy, kde by mohla byť výučba slovenčiny zavedená,“ píše sa v dokumente. „Počas návštevy poradného výboru prejavili zástupcovia slovenskej menšiny veľký záujem o zavedenie výučby slovenčiny vo verejnom vzdelávaní,“ dopĺňa výbor.
Ministerstvo školstva tvrdí, že legislatíva už dnes umožňuje zaradiť slovenčinu ako cudzí jazyk. „MŠMT však záujem o výučbu slovenčiny v materských, základných ani stredných školách v sledovanom období neevidovalo,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Veronika Lucká Loosová.