VIDEO: Nina so Samom navarili v budhistickej škole bryndzové halušky. Reakcia malých mníchov vás dojme
Po prvej návšteve Nepálu sa Nina na Slovensko vracala s plačom.
„V lete sa budhistickí mnísi naučili spievať Prší-Prší a teraz ochutnali naše bryndzové halušky,“ prezradila na sociálnych sieťach fotografka Nina Skalíková, ktorá so svojím partnerom Samuelom ako dobrovoľníčka vyučuje deti v Nepále. Najnovšie zábery, ako malí mnísi prvýkrát ochutnávajú slovenskú klasiku, si okamžite získali internet.
Na Slovensko sa vrátila s plačom
Do Nepálu sa Nina prvýkrát vybrala počas tohto leta, keď sa rozhodla pre netypickú dovolenku. „Bolo to veľmi spontánne. V noci som ležala v posteli, nakupovala som si oblečenie online a zrazu tak premýšľam, či ozaj potrebujem nové handry. Nejdem radšej do Nepálu?“ zaspomínala si v relácii televízie Markíza Teleráno na osudný večer. Nina sa rozhodla odísť do budhistickej školy, kde ako dobrovoľníčka učila miestnych chlapcov angličtinu.
„Oni sa veľmi chcú učiť, veľmi chcú byť vzdelaní, chcú mať lepší život ako ich rodičia, ktorí pochádzajú z tých najchudobnejších nepálskych častí,“ prezradila Nina, ktorá chlapcov naučila spievať aj našu pieseň Prší-Prší. Po niekoľkých týždňoch v Nepále sa na Slovensko vracala s plačom. „Teraz som druhý deň doma a ešte stále zadržiavam slzy, pretože som tam nechala kus srdca. Ak nie celé. Akoby som zrazu doma nebola doma. Stala som sa súčasťou rodiny malých mníchov spod Himalájí,“ uviedla na Instagrame. Každý deň premýšľala, kedy a ako sa vrátiť naspäť a nakoniec sa jej to tento rok podarilo.
Lipták v Nepále
Tentokrát sa do Nepálu vrátila so svojím partnerom Samuelom, ktorý predal svoju firmu a odišiel hľadať zmysel života. Nielenže spoločne učia nepálske deti angličtinu, ale dokonca im pripravili naše národné jedlo – bryndzové halušky.