FOTO: Adriana Sklenaříková ohúrila novým výzorom. Po päťdesiatke sa rozhodla pre radikálnu zmenu
Topmodelka sa po rokoch rozhodla, že skúsi niečo nové.
Dlhé roky vyzerala rovnako, možno preto si Adriana Sklenaříková povedala, že „život je zmena“. Topmodelka stále dokáže zaujať a inak to nebolo ani na nadačnom galavečeri v Prahe. Na červenom koberci všetkým vyrazila dych – ako priblížil Šarm, predviedla sa totiž s úplne novým účesom, ktorý by ste od nej možno nečakali.
Ikonické nohy
Rodáčka z Brezna, ktorú objavili počas štúdia medicíny na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1994, pôsobí najmä vo Francúzsku. Pracovala pre značky ako Victoria's Secret či pre elitných návrhárov a preslávila sa tiež ako tvár kampane pre podprsenky Wonderbra.
Známa je tiež pre svoje ikonické, extrémne dlhé nohy, vďaka ktorým bola zapísaná aj do Guinnessovej knihy rekordov. Adriana je totiž vysoká 185 centimetrov a jej nohy majú dĺžku takmer 124 centimetrov.
Topmodelka prednedávnom zaujala aj na galavečeri Terezy Maxovej, na ktorom sa okrem nej zúčastnili aj ďalšie slávne mená z módneho biznisu, ako sú napríklad topmodelka Hana Soukupová či herečka Tereza Srbová.