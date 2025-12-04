Slovensko pozná najlepšie nemocnice 2025. Nečakaný skokan roka porazil aj silnú konkurenciu
Poznáme aj nemocnicu, v ktorej sú pacienti najviac nespokojní.
Ako sa mení kvalita nemocníc na Slovensku? Kde pacienti dostanú najlepšiu starostlivosť a ktoré zariadenia úspešne držia krok s modernou medicínou? Najnovšie hodnotenie INEKO na tieto otázky odpovedá už 11. rok po sebe a výsledky ukazujú, že slovenské zdravotníctvo má silných lídrov, stabilné opory, ale aj nové hviezdy. Rebríček najlepších nemocníc pre rok 2025 opäť hodnotil šesť kľúčových oblastí od kvality liečby až po transparentnosť. A hoci na vrchole zostávajú overené mená, tentokrát výrazne zabodoval aj úplný nováčik.
Skokan roka
„Na prvých troch miestach sa poradie nezmenilo už štyri roky po sebe a ostatných osem rokov sa na stupňoch víťazov striedajú len tieto zariadenia. Zároveň platí, že ružomberská nemocnica neskončila počas doterajších jedenástich ročníkov hodnotenia horšie ako tretia, Rooseveltka chýbala v prvej trojke len raz – v úvodnom ročníku (2015) a martinská univerzitka bola mimo nej len dvakrát,“ poznamenalo v tlačovej správe INEKO.
Nemocnicou roka 2025 v kategórii všeobecných nemocníc sa opätovne stala Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., ktorá získala toto ocenenie inštitútu INEKO už po siedmykrát v rade, pričom v doterajších jedenástich ročníkoch nebola horšia ako druhá. Premiérovú účasť v aktuálnom hodnotení si veľmi úspešne odbila od apríla 2023 fungujúca bratislavská Nemocnica BORY, a.s. z nemocničnej siete Penta Hospitals, ktorej len o vlások unikla prvá priečka. Bronzové ocenenie získala minulý rok druhé zariadenie – Nemocnica Topoľčany, a.s. z rovnakej siete.
Malé až stredne veľké nemocnice:
- Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca
- Nemocnica Bory
- Nemocnica Topoľčany
- Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa
- Nemocnica Poprad
- Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, Dolný Kubín
- Nemocnica A. Wintera, Piešťany
- Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
- Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
- Nemocnica Rimavská Sobota
„Po roku sa zopakovalo, že na prvých troch pozíciách sa umiestnili nemocnice fungujúce ako akciové spoločnosti a zároveň, prvýkrát v histórii hodnotenia Nemocnica roka, ide o zariadenia, ktoré sú zriadené súkromnými spoločnosťami (AGEL a Penta Hospitals),“ upozornilo INEKO, ktoré udelilo najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2025 aj v kategórii štátnych a univerzitných fakultných nemocníc.