Niekto zomrie, on prežije. Mladý Norris potrebuje našu pomoc, aby zvládol cestu k transplantácii
Život mu môže zmeniť jediný telefonát.
Keď má človek 21 rokov, zvyčajne rieši školu, prvú prácu či plány do budúcnosti. Norris zo Želiezoviec však žije v režime, v ktorom sa každý deň môže všetko zmeniť jediným telefonátom. Je na transplantačnej listine a jeho život závisí od toho, kedy sa objaví vhodný darca. Môže to trvať dni, týždne, mesiace, aj roky. A čas, žiaľ, nie je na jeho strane.
Ako rodina uvádza pre portál Donio, všetko sa to začalo minulý rok, keď Norrisovi zlyhalo srdce. Odvtedy bojuje o prežitie s pomocou mechanickej pumpy, kardiostimulátora a neúnavnej mamy, ktorá sa o neho stará sama. Toto obdobie je pre nich náročné nielen zdravotne, ale aj finančne – potrebujú preto pomoc, aby zvládli najbližšie mesiace.
Zápaly, strach a neustále nemocnice
Norris je v nemocnici tak často, až to začali považovať za rutinu. Vývod pumpy sa pravidelne zapáli a liečba si vyžaduje hospitalizáciu a dlhé podávanie antibiotík. „Zapálil sa mu vchod, kde mu dali pumpu. Museli mu to narezať, vytlačiť z toho hnis a hneď nasadili antibiotika,“ opisuje pre Nový Čas jeho mama Denisa.
Podobné situácie sa opakujú na pravidelnej báze. „To isté sa mu stalo pred mesiacom. Dookola je v nemocnici, jedinou jeho záchranou je vhodný darca v čo najkratšej dobe,“ hovorí so strachom v hlase. Mama pre Nový Čas priznala, že všetko sa začalo nenápadne. Nevoľnosťami, slabosťou, vracaním.
Vyšetrenia napokon ukázali diagnózu, ktorú má aj ona sama: dilatačnú kardiomyopatiu. „Volali mi, že ho musia ihneď operovať, že iná možnosť nie je, že jeho srdce do rána nevydrží,“ spomína so slzami. Norris odvtedy podstúpil tri operácie. „13. september 2024 je deň, keď sa môj syn druhýkrát narodil,“ dodáva Denisa.