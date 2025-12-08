Mám dlhy, som rozvedený a nemám kde bývať. Cholerik Jiří Kodet svoju Soňu očaril v rade na pomaranče
Keď sa dohádali do krvi, mal noblesné ospravedlnenie.
Sedeli na záhrade, pol hodiny mlčali a potom mu povedala: „To sme sa pekne porozprávali.“ A on na to: „Však?“ Soňa a Jiří Kodetovci prežili spolu takmer štyri desaťročia, počas ktorých si vytvorili manželstvo plné vášne, hádok, humoru, oddanosti a hlbokej lásky. Vzťah, ktorý začal v rade na pomaranče, prekonal hercovu cholerickú povahu, hádky do krvi aj to, že Jiří Kodet mal na svoju manželku špeciálne požiadavky. Soňa Kodetová pritom už od začiatku vedela, že sa zamilovala do špecifického muža – rozvedeného, s dlhmi a bez strechy nad hlavou.
V rade na pomaranče
Spoznali sa v činohernom klube, kde mala Soňa náhodou schôdzku. „Išla som po schodoch, mala som vtedy veľmi krátku minisukňu a pod schodmi stál muž, ktorý sa zarazil. Vtedy som si hovorila – to mi tak vidieť pod sukňu? On sa ma spýtal, koho hľadám a ja som povedala – vás určite nie,“ smiala sa pri spomienkach Soňa Kodetová v šou Jana Krause. „Ja som tu pre vás, nikoho iného nehľadajte,“ povedal jej romantickým tónom, na čo Soňa nezareagovala a odišla.
„Úplne náhodne sme sa neskôr stretli na Malej Strane, pamätám si to, ako keby to bolo dnes. Bola tam malá predajňa zeleniny, ja som si tam išla pre prakticky neuveriteľnú možnosť – kúpiť si pomaranč. A tam na mňa natrafil môj muž a odprevadil ma až domov,“ pokračovala v rozprávaní.
Rozvedený s dlhmi
„Medzitým mi rozprával, aký je on chudák nešťastný, rozvedený a ako som ja tá jediná, ktorá ho môže potešiť. Potom ma pozval do divadla a ja som mu povedala, že si to rozmyslím. Prišla som o 14 dní na predstavenie, v ktorom sa mi páčil, tam získal nejaké body, pretože on v tej dobe nevyzeral ako nejaký úžasný elegán,“ smiala sa Soňa Kodetová, ktorú Jiří po predstavení pozval na večeru, hoci vedela, že sa o ňom hovorí ako o veľkom „donchuanovi“. „Minul za ňu celú výplatu a to na mňa urobilo dojem, ale iba na chvíľu,“ priznala. Jiří Kodet totiž prišiel za Soninou mamou s tým, že je rozvedený, má dlhy a nemá kde bývať.