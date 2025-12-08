Mám dlhy, som rozvedený a nemám kde bývať. Cholerik Jiří Kodet svoju Soňu očaril v rade na pomaranče - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mám dlhy, som rozvedený a nemám kde bývať. Cholerik Jiří Kodet svoju Soňu očaril v rade na pomaranče
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

SLEDUJE NÁS 206 985 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mám dlhy, som rozvedený a nemám kde bývať. Cholerik Jiří Kodet svoju Soňu očaril v rade na pomaranče

Jiří Kodet s manželkou Soňou.
Jiří Kodet s manželkou Soňou. — Foto: Promo fotografie Space Films; Reprofoto YouTube - Show Jana Krause

Keď sa dohádali do krvi, mal noblesné ospravedlnenie.

Sedeli na záhrade, pol hodiny mlčali a potom mu povedala: „To sme sa pekne porozprávali.“ A on na to: „Však?“ Soňa a Jiří Kodetovci prežili spolu takmer štyri desaťročia, počas ktorých si vytvorili manželstvo plné vášne, hádok, humoru, oddanosti a hlbokej lásky. Vzťah, ktorý začal v rade na pomaranče, prekonal hercovu cholerickú povahu, hádky do krvi aj to, že Jiří Kodet mal na svoju manželku špeciálne požiadavky. Soňa Kodetová pritom už od začiatku vedela, že sa zamilovala do špecifického muža – rozvedeného, s dlhmi a bez strechy nad hlavou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=169862722339861&set=a.158595740133226

V rade na pomaranče

Spoznali sa v činohernom klube, kde mala Soňa náhodou schôdzku. „Išla som po schodoch, mala som vtedy veľmi krátku minisukňu a pod schodmi stál muž, ktorý sa zarazil. Vtedy som si hovorila – to mi tak vidieť pod sukňu? On sa ma spýtal, koho hľadám a ja som povedala – vás určite nie,“ smiala sa pri spomienkach Soňa Kodetová v šou Jana Krause. „Ja som tu pre vás, nikoho iného nehľadajte,“ povedal jej romantickým tónom, na čo Soňa nezareagovala a odišla.

Anna Polívková s manželom.
Prečítajte si tiež: Odrežem ti nos, strašil ju strýko. Anna Polívková chcela ísť na operáciu, no zmenila by svoj osud

„Úplne náhodne sme sa neskôr stretli na Malej Strane, pamätám si to, ako keby to bolo dnes. Bola tam malá predajňa zeleniny, ja som si tam išla pre prakticky neuveriteľnú možnosť – kúpiť si pomaranč. A tam na mňa natrafil môj muž a odprevadil ma až domov,“ pokračovala v rozprávaní.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/229737627134679/photos/a.229745640467211/1249869635121468/?type=3&ref=embed_post

Rozvedený s dlhmi

„Medzitým mi rozprával, aký je on chudák nešťastný, rozvedený a ako som ja tá jediná, ktorá ho môže potešiť. Potom ma pozval do divadla a ja som mu povedala, že si to rozmyslím. Prišla som o 14 dní na predstavenie, v ktorom sa mi páčil, tam získal nejaké body, pretože on v tej dobe nevyzeral ako nejaký úžasný elegán,“ smiala sa Soňa Kodetová, ktorú Jiří po predstavení pozval na večeru, hoci vedela, že sa o ňom hovorí ako o veľkom „donchuanovi“. „Minul za ňu celú výplatu a to na mňa urobilo dojem, ale iba na chvíľu,“ priznala. Jiří Kodet totiž prišiel za Soninou mamou s tým, že je rozvedený, má dlhy a nemá kde bývať.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…