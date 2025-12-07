Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika
Manželka ho opúšťala, no závislý mozog si išiel svoje.
„Darí sa mi lepšie, ako si zaslúžim, ale horšie ako potrebujem,“ hovorí s iróniou v hlase Michal Ďuriš, ktorému život nadelil nečakané úspechy a o to drsnejšie pády. Známy herec a bývalý moderátor sa stal hviezdou obrazoviek z večera do rána, no keď svetlá kamier zhasli, ocitol sa v úplnej tme. Alkohol ho pripravil o rodinu, prácu aj o seba samého. Dnes, po 17 rokoch abstinencie, hovorí otvorene o tom, čo všetko musel stratiť, aby mohol opäť nájsť pokoj, blízkosť syna a chuť žiť.
Nehoríte!
Rodák z Valaskej pri Brezne prvýkrát hral ešte v materskej škole rolu kominára, kde sa však nechcel ani pohnúť. „Tak mi do rúk strčili téglik slivkového lekváru. Od tej chvíle mi bolo šumafuk, čo sa deje okolo, pretože ja som vyjedal lekvár. Nejaké hlboké zážitky vo mne teda herectvo nezanechalo. Až kým ľudia nezačali tlieskať,“ spomínal v rozhovore pre Moje zdravie Michal Ďuriš, ktorý svoj talent neskôr rozvíjal aj na základnej škole a strednú školu prakticky prežil už na javisku. Keď však prišiel na prijímacie skúšky na herectvo, nechceli ho.
„Vraj dosť nehorím, povedal pán Zachar,“ prezradil v rozhovore s Petrom Marcinom Michal Ďuriš, ktorý už viac šťastie neskúšal. „Nechcete môj talent? Tak si ho nechám, budete ľutovať!“ smial sa pri spomienkach. Nakoniec sa zamestnal ako údržbár meracích zariadení, neskôr nedoštudoval niekoľko vysokých škôl, až nakoniec zakotvil v banskobystrickom bábkovom divadle.
Dočasná manželka a natrvalo matka
Práve tam sa spoznal so svojou budúcou manželkou, režisérkou Vierou Dubačovou, s ktorou si založil rodinu. „Na istý čas sa stala mojou manželkou a natrvalo matkou môjho syna,“ vravel v rozhovore pre tichoaspol.sk Michal Ďuriš. Krátko po tom, čo si založili rodinu, sa Michal úplnou náhodou dozvedel, že vzniká prvá komerčná televízia Markíza, ktorá naberala ľudí.
S manželkou si pre nízke divadelné platy museli siahať poriadne hlboko do vrecka a tak si povedal, že za vyskúšanie nič nedá. „Skúsil som a motyka vystrelila,“ spomínal na časy, keď sa stal moderátorom legendárneho Pokušenia. „Chcel by som si s tebou potykať, s tebou sa strašne dobre háda,“ povedal dramaturg šou a 32-ročný Michal sa stal z večera do rána slávnym.