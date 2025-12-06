Sušíte bielizeň vnútri bytu či domu? Môže nastať problém, pozor by si mali dať hlavne tieto skupiny ľudí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Sušíte bielizeň vnútri bytu či domu? Môže nastať problém, pozor by si mali dať hlavne tieto skupiny ľudí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Mario Cimarro / Bronislava Gregušová

Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete

Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Mario Cimarro / Bronislava Gregušová

Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

SLEDUJE NÁS 206 985 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Sušíte bielizeň vnútri bytu či domu? Môže nastať problém, pozor by si mali dať hlavne tieto skupiny ľudí

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik

Organizmus niektorých ľudí s následkami bojuje intenzívnejšie

Sušíte vypranú bielizeň na stojanoch v obývačke či v práčovni? Mali by ste pri tom myslieť na zopár dôležitých vecí. Počas zimných mesiacov síce na šnúrach v záhrade alebo na balkóne prirodzene neuschne, no v nedostatočne vetraných priestoroch môže narobiť oveľa viac problémov.

Problémom je nadmerná vlhkosť

Pravidelné vešanie mokrej bielizne do pivníc alebo iných častí interiérov môže prispieť k tvorbe plesní, ktoré zvyčajne v izbách spôsobujú nepríjemný zatuchnutý zápach. Dlhodobé vystavovanie sa týmto čiernym a zeleným škvrnám pritom môže mať za následok vážne zdravotné problémy.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Plesniam vyhovuje nízka teplota a nadmerná vlhkosť, preto sa zväčša vyskytujú napríklad na stenách kúpeľní. Ľudský organizmus sa s nimi dokáže do istej miery vysporiadať, no imunitný systém niektorých ľudí na to nemusí stačiť. V takom prípade môžu plesne spôsobovať nebezpečné infekcie alebo iným spôsobom výrazne zhoršovať zdravotný stav.

Nezanedbávajte vetranie

Oveľa vyššiemu riziku sú podľa informácií portálu IFL Science vystavení fajčiari, alergici aj ľudia trpiaci chronickým ochorením pľúc, astmou či cystickou fibrózou. Pre ich organizmus sú plesne spúšťačmi, ktoré spôsobujú zápaly v pľúcach a tie vedú k zužovaniu dýchacích ciest. V extrémnych prípadoch môžu dokonca dýchacie cesty aj napadnúť a zablokovať.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…