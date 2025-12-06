Sušíte bielizeň vnútri bytu či domu? Môže nastať problém, pozor by si mali dať hlavne tieto skupiny ľudí
Organizmus niektorých ľudí s následkami bojuje intenzívnejšie
Sušíte vypranú bielizeň na stojanoch v obývačke či v práčovni? Mali by ste pri tom myslieť na zopár dôležitých vecí. Počas zimných mesiacov síce na šnúrach v záhrade alebo na balkóne prirodzene neuschne, no v nedostatočne vetraných priestoroch môže narobiť oveľa viac problémov.
Problémom je nadmerná vlhkosť
Pravidelné vešanie mokrej bielizne do pivníc alebo iných častí interiérov môže prispieť k tvorbe plesní, ktoré zvyčajne v izbách spôsobujú nepríjemný zatuchnutý zápach. Dlhodobé vystavovanie sa týmto čiernym a zeleným škvrnám pritom môže mať za následok vážne zdravotné problémy.
Plesniam vyhovuje nízka teplota a nadmerná vlhkosť, preto sa zväčša vyskytujú napríklad na stenách kúpeľní. Ľudský organizmus sa s nimi dokáže do istej miery vysporiadať, no imunitný systém niektorých ľudí na to nemusí stačiť. V takom prípade môžu plesne spôsobovať nebezpečné infekcie alebo iným spôsobom výrazne zhoršovať zdravotný stav.
Nezanedbávajte vetranie
Oveľa vyššiemu riziku sú podľa informácií portálu IFL Science vystavení fajčiari, alergici aj ľudia trpiaci chronickým ochorením pľúc, astmou či cystickou fibrózou. Pre ich organizmus sú plesne spúšťačmi, ktoré spôsobujú zápaly v pľúcach a tie vedú k zužovaniu dýchacích ciest. V extrémnych prípadoch môžu dokonca dýchacie cesty aj napadnúť a zablokovať.