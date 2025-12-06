Recept má od manželky zo Svidníka. Počas prípravy lahodnej mačanky Yxo z Hexu dáva pozor na jednu vec
Som kuchár jednoduchých riešení, viem variť úplne jednoducho, hovorí hudobník.
Na koncertoch si v zákulisí rád pochutí na lokálnych špecialitách a keď podobné prianie spolu s ostatnými členmi kapely HEX predostrel organizátorom vo Svidníku, prekvapili ho práve tradičnou mačankou. Pre Tomáša Yxa Dohňanského to však ani zďaleka nebola prvá skúsenosť s týmto výnimočným jedlom.
Huby namáča v predstihu
„Tento recept ma naučila moja manželka. Oni to takto robia doma vo Svidníku, aj jej maminka a otec. Ja mám túto mačanku veľmi rád a majú ju radi už aj moji kamaráti, ktorým ju občas moja žena uvarí, keď prídu k nám na návštevu,“ priznal známy hudobník pre Nový Čas.
Pred prípravou polievky, ktorú kedysi nazývali jedlom chudobných, dbá na to, aby huby boli dostatočne dlho namočené. Do hrnca ich neskôr pridáva spolu s vodou, v ktorej stáli, pretože práve tá mačanku krásne zafarbí.
Sám seba Yxo považuje za kuchára jednoduchých riešení – vie totiž variť úplne jednoducho a len zopár jedál, medzi ktoré patrí aj spomínaná mačanka. „Kto chce, môže si do nej dať aj klobásku, niekto dáva aj kapustu. Naša rodina ju tam nedáva, lebo to sa už blíži potom ku kapustnici,“ vysvetlil obľúbený umelec.