Vaše dieťa je netvor, oznámili jej a rozplakala sa. Štefánia Gorduličová vštepila synovi dôležitú vlastnosť
V minulosti som mala veľké výčitky svedomia, priznáva.
„Decká, nie je to úžasné, že to môžeme robiť a ešte nás za to platia?“ vykríkla kedykoľvek počas nahrávania šedá eminencia slovenského dabingu Štefánia Gorduličová. Úspešná žena, vďaka ktorej sme spoznali mnohé kultové seriály a filmy, pritom nemala úplne jednoduchý život. Ako slobodná mama zostala úplne sama na svojho syna Janka a v podcaste To nerieš, moja... po rokoch prezradila, že boli časy, keď to nezvládala.
Otec sa nestaral
Jano Gordulič od detstva na chodbách STV stretával Miška Dočolomanského, Zdenu Studenkovú či Mareka Ťapáka. Nebola to žiadna protekcia, ale obyčajné praktické dôvody. „Mama ma nemala kam dať, keď nahrávala dabing a nechcela, aby som bol ako 6 – 7 ročný sám doma,“ vysvetľoval pre Denník N obľúbený komik, ktorý priznal, že otec jeho život vôbec neriešil a doma s nimi nežil.
„Nikdy sme si neboli blízki. Do roka sme sa možno päť-šesťkrát stretli, to bolo všetko. Nikdy sa o mňa nestaral ani neplatil výživné, takže som tie stretnutia bral tak... Nebol to cudzí človek, bol to môj otec. Nemali sme konflikt, ale málo sme o sebe vedeli. Jeho smrť ma aj tak zaskočila,“ rozprával neskôr pre Plusku Ján Gordulič, ktorý otvorene hovoril, že jeho otec mal problémy s alkoholom, hoci mu niekoľkokrát pomáhal skoncovať so závislosťou.
Protivná ježibaba
„Snažil som sa mu byť oporou, v rámci možností a vzťahu, ktorý sme mali. Meniť návyky muža po päťdesiatke bolo takmer nemožné,“ popisoval realitu Jano, ktorý mal odjakživa obrovskú oporu v mame, o ktorej hovorí iba v superlatívoch.