Nadávate? Prekvapivo to naznačuje, že ste veľmi inteligentní. Overte si to v rýchlom teste
Inteligentní ľudia o svojej nadpriemernej inteligencii často nevedia.
Možno ste si celý život mysleli, že ste len ponocujúci bordelár, ktorý dokáže pekne tresnúť päsťou do stola a od srdca si pritom zanadávať. No podľa odborníkov sa za vaším životným štýlom môže skrývať vysoká inteligencia. Existuje totiž celá paleta jej druhov. Medzi najznámejšie patrí logicko-matematická, verbálna/lingvistická, vizuálna/priestorová, hudobná, telesná/kinestetická, interpersonálna a prírodovedná inteligencia. Ďalšie typy zahŕňajú aj emocionálnu, sociálnu, morálnu a existenciálnu inteligenciu. Všetci sme mixom všetkých druhov, no v rôznom pomere. Každý vyniká v niečom inom.
IQ testy, ktoré sa dodnes bežne používajú, sa primárne zameriavajú na logicko-matematickú inteligenciu. Pôvodne boli navrhnuté na meranie kognitívnych schopností a ich cieľom bolo získať obraz o tom, ako rýchlo spracovávame informácie, akú máme pamäť a ako riešime abstraktné úlohy. Psychológovia posledné roky upozorňujú na jednostrannosť týchto testov a varujú, že získané body v IQ teste sú len zlomkom celkového obrazu o inteligencii.
V rôznych magazínoch sa často objavujú celé zoznamy vlastností či znakov, ktoré majú odhaliť nadpriemerne inteligentných ľudí na prvý pohľad. Pozrime sa na ne.
1. Spochybňuje svoju inteligenciu
Čím viac toho dotyčný vie, tým viac si uvedomuje, čo všetko nevie. Jav známy ako efekt Dunning-Krugerovej krivky hovorí, že čím viac vedomostí človek má, tým skromnejšie sám seba hodnotí. Naopak, tí, ktorí si príliš veria, často preceňujú svoje schopnosti.
2. Vidí vzorce aj v chaose
Dokáže spájať na prvý pohľad nespojiteľné veci alebo veci, ktoré iným unikajú. V rôznych štruktúrach rýchlo odhalí opakujúce sa vzory.