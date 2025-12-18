Ľuďom z celého sveta zachutila pochúťka, na ktorej vyrastali naši rodičia. Boduje v obrovskej konkurencii
Slovenskú nátierku označili ako jednu z najchutnejších v Európe.
Vyrástli na nej ešte naši rodičia. Populárny cestovateľský gastroportál Taste Atlas si posvietil na najlepšie európske nátierky a hoci v rebríčku figuruje viac ako 60 pochúťok, ľudí vo svete zaujala aj jedna slovenská. Obsadila krásne miesto.
To najlepšie zo sveta
Za zoznamom stojí web Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.
Aj keď sa rebríček priebežne mení, na prvom mieste kraľuje grécke Tirokafteri, teda krémová grécka omáčka, ktorá sa zvyčajne pripravuje kombináciou syra feta, mlieka alebo jogurtu, feferóniek, cesnaku a olivového oleja. Ako poznamenáva Taste Atlas, zvyčajne sa podáva s teplým pita chlebom.
Druhá priečka patrí srbskej pochúťke Urnebes, teda nátierke pozostávajúcej zo slaného syra, cesnaku, kyslej smotany, pečených paprík, papriky, oleja a varených vaječných žĺtkov. „Tradične sa podáva ako príloha k mnohým grilovaným mäsovým jedlám, hoci sa dá použiť aj ako poleva na hamburgery alebo ako dip," uvádza portál.
V tesnom závese sa drží gruzínske Ispanakhis pkhali, grécka nátierka Skordalia či poľský Gzik.
Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov z celej Európy, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.