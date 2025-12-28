Je zázrak, že som tu a relatívne príčetný. Marián Leško prežil vďaka Majke aj časy, keď sa cítil ako väzeň
Až ako dôchodca má pocit, že je naozaj úspešný.
„Dedinský chlapec jak vyšitý,“ hovorí o sebe komentátor, glosátor a publicista Marián Leško, ktorý prežil detstvo v dedinke len niekoľko metrov od lesa a s kravou Vilmou vo dvore. Dojenie kráv potom vymenil za život v hlavnom meste, kam sa presťahoval kvôli láske. S manželkou Majkou sú spolu od čias vysokej školy, hoci on ju oslovil oveľa skôr. Keď sa jej však raz pozdravil v parku, vôbec ho neodzdravila.
Mama ostala sama
Marián Leško sa narodil 1. augusta 1954 v Prešove a celé detstvo prežil v dedinke Ostrovany. S humorom hovoril, že každý, kto vyrastal na dedine, zažil skutočné detstvo - na rozdiel od chudákov, ktorí trpeli v meste. Ani on to však nemal jednoduché, pretože jeho otec Ján zomrel v rovnakom roku, ako sa narodil Marián, pričom mamička Helena ostala sama na tri deti.
„Najviac ma formovala mama, lebo otec zomrel, keď som mal len niekoľko týždňov. Vyrastali sme vo štvorici – mama, sestra, brat a ja. Na dedine však bývajú rodinné väzby širšie, takže s nami v jednom dome bývala aj mamina sestra s manželom,“ spomínal v minulosti pre Denník N Marián Leško. Vďaka strýkovi mal v živote aj mužský vzor, najväčší vzor ale mal v mame, ktorá pracovala ako upratovačka v škole a súčasne pracovala aj na miestnom družstve, kde neskôr začal brigádovať aj Marián.
Od kráv ku knihám
Práca so zvieratami mu nebola cudzia – doma mali kravu Vilmu, ktorú chodil pásť už ako sedemročný, okrem toho kosil, štiepal drevo, hádzal uhlie, no čím bol starší, tým viac ležal hlavou ponorenou v knihách. „Keď potom prišla mama, že treba niečo robiť na hospodárstve, vyrušovalo ma to,“ prezradil Marián Leško, ktorý sa v rozhovore vo Fun Radiu zasmial, že ako správny dedinský intelektuál si po dojedení púšťal Beethovena. Najväčší vplyv naňho mali staršia sestra, ktorá bola veľká knihomoľka, a brat, ktorý bol milovníkom hudby a filozofie. Stačilo ich len nasledovať a všetko sa naňho nalepilo.
Z rodnej dediny odišiel v momente, keď v roku 1969 nastúpil na chemickú priemyslovku do Svitu, kde spoznal aj svoju budúcu manželku Máriu. „Raz išla po svitovskom parku istá vysoká slečna, ktorú som pozdravil ahoj, ale ona mi neodpovedala,“ spomínal Leško kedysi pre SME.