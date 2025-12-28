Majú svokrovci hlúpe komentáre a sú k vám nepríjemní? Pokúste sa reagovať takto, radí expertka z Harvardu
Najväčšia sila je ukázať, že ten druhý nad vami nemá moc, uviedla.
Na vzťahoch nám záleží v práci, doma, v priateľstvách a dokonca aj v rodine, do ktorej sa „priženíme“ či „privydáme“. Čo ale robiť, ak vás vaši svokrovci nemajú radi, sú nepríjemní a majú pasívno-agresívne komentáre? Expertka na etiketu vyškolená na Harvarde, Sarah Jane Ho, pre CNCB prezradila, aká stratégia je najlepšia.
Kto urobí špinavú prácu?
„Bez ohľadu na to, akí hrubí sú rodičia vášho manžela, nie je vašou úlohou ich napomínať. Je to práca vášho partnera,“ povedala otvorene Sarah, ktorá radí na nepríjemné komentáre svokrovcov nereagovať. Jednoduchšie je podľa nej vysporiadať sa so situáciou tak, že sa za vás postaví váš partner, teda ich dieťa.
„Nechajte to urobiť vašu manželku alebo vášho manžela,“ uviedla s tým, že práve naši partneri by mali urobiť „špinavú prácu“ a vysvetliť rodičom, prečo niektoré komentáre a reči nie sú vhodné. Rovnaké pravidlo platí aj vtedy, keď vaši rodičia povedia niečo, čo nie je príjemné vášmu partnerovi.
Hranice vo vzťahoch
„Musíte sa postarať o vašich rodičov a partneri zase o tých svojich,“ uviedla s dodatkom, že ak sa nedokážete zdržať komentára voči svokrovcom, priznajte, že vám ich slová ubližujú. „Nechceme ich urážať naspäť,“ vysvetlila expertka. Urážanie nie je na mieste, ale zdravá asertivita áno.
Ak si nastavíme vo vzťahoch hranice, ktoré tí druhí nemôžu prekračovať, vzťahy by sa mali časom zlepšiť. Podľa odborníčky však zmena nepríde hneď, ak vaše hranice stále nerešpektujú, treba na to opakovane upozorňovať a stáť si pevne za nimi. „Najväčšia sila je ukázať, že ten druhý nad vami nemá moc,“ odkázala.