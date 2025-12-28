Majú svokrovci hlúpe komentáre a sú k vám nepríjemní? Pokúste sa reagovať takto, radí expertka z Harvardu - Dobré noviny
Majú svokrovci hlúpe komentáre a sú k vám nepríjemní? Pokúste sa reagovať takto, radí expertka z Harvardu
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Jozefína Zaukolcová.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Tereza Mašková našla šťastie pri Oliverovi.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Martina Schindlerová.

Vladimír Krčméry.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Ilustračný obrázok.

Ilustračné fotografie.
Foto: Gemini/Dobré noviny; Freepik

Najväčšia sila je ukázať, že ten druhý nad vami nemá moc, uviedla.

Na vzťahoch nám záleží v práci, doma, v priateľstvách a dokonca aj v rodine, do ktorej sa „priženíme“ či „privydáme“. Čo ale robiť, ak vás vaši svokrovci nemajú radi, sú nepríjemní a majú pasívno-agresívne komentáre? Expertka na etiketu vyškolená na Harvarde, Sarah Jane Ho, pre CNCB prezradila, aká stratégia je najlepšia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sara Jane Ho (@sarajaneho)

Kto urobí špinavú prácu?

„Bez ohľadu na to, akí hrubí sú rodičia vášho manžela, nie je vašou úlohou ich napomínať. Je to práca vášho partnera,“ povedala otvorene Sarah, ktorá radí na nepríjemné komentáre svokrovcov nereagovať. Jednoduchšie je podľa nej vysporiadať sa so situáciou tak, že sa za vás postaví váš partner, teda ich dieťa.

Psychológovia John a Julie Gottmanovci / Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Manželia 50 rokov skúmali viac ako 40-tisíc párov: Toto je základná vec, vďaka ktorej sú vzťahy úspešné

„Nechajte to urobiť vašu manželku alebo vášho manžela,“ uviedla s tým, že práve naši partneri by mali urobiť „špinavú prácu“ a vysvetliť rodičom, prečo niektoré komentáre a reči nie sú vhodné. Rovnaké pravidlo platí aj vtedy, keď vaši rodičia povedia niečo, čo nie je príjemné vášmu partnerovi.

Ilustračná fotografia.
Foto: Freepik

Hranice vo vzťahoch

„Musíte sa postarať o vašich rodičov a partneri zase o tých svojich,“ uviedla s dodatkom, že ak sa nedokážete zdržať komentára voči svokrovcom, priznajte, že vám ich slová ubližujú. „Nechceme ich urážať naspäť,“ vysvetlila expertka. Urážanie nie je na mieste, ale zdravá asertivita áno.

Ak si nastavíme vo vzťahoch hranice, ktoré tí druhí nemôžu prekračovať, vzťahy by sa mali časom zlepšiť. Podľa odborníčky však zmena nepríde hneď, ak vaše hranice stále nerešpektujú, treba na to opakovane upozorňovať a stáť si pevne za nimi. „Najväčšia sila je ukázať, že ten druhý nad vami nemá moc,“ odkázala.

Ilustračná fotografia / Psychológ John Gottman s manželkou Julie, s ktorou je 35 rokov.
Prečítajte si tiež: Štyri veci ničia každé manželstvo. Psychológ po 50 rokoch výskumu vie, ako zabrániť manželskej apokalypse

