Obľúbenú vianočnú pochúťku robí tradične. Medvedie labky Zdeny Studenkovej zvládnu upiecť aj začiatočníci
Keď chcela dotlačiť svoje staré kuchárske knihy, vydavateľka prišla s lepším návrhom.
Keď bola ešte dieťa, všetci otcovia sa v zime zišli na ihrisku uprostred štvrte a kvôli deťom ho celé zaliali vodou tak, aby sa z neho stalo klzisko. V okolí rozvešali lampy a hrávali všakovaké zápasy. „Otcovia proti frajerom dcér, tuční proti chudým,“ s úsmevom si zaspomínala Zdena Studenková v rozhovore pre Topky. Jej detstvo však nebolo vždy iba ružové, variť sa musela naučiť už ako 13-ročná.
Naučila sa plávať
Známa herečka bola vtedy hodená do vody a nezostávalo jej nič iné, ako sa naučiť plávať. Dnes má na svojom konte už tri kuchárske knihy a o tom, aká je v kuchyni zdatná, vie snáď každý jej fanúšik. Keď sa výtlačky z jej prvých dvoch kníh predali, myslela si, že len dotlačia ďalšie, no vydavateľka ju vraj veľmi ľahko prehovorila na ďalšiu.
Napísala teda novú knižku, do ktorej vložila svoje staré známe recepty a prispôsobila ich dnešku. Ingrediencie, ktoré v nich používa, sú vraj ľahko dostupné a kniha je určená každému, kto sa rád venuje vareniu na laickej úrovni. Je plná tradičných pochúťok a nájdete v nej inšpiráciu aj na tradičné sviatočné pečivo - medvedie labky.