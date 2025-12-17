Obľúbenú vianočnú pochúťku robí tradične. Medvedie labky Zdeny Studenkovej zvládnu upiecť aj začiatočníci - Dobré noviny
Obľúbenú vianočnú pochúťku robí tradične. Medvedie labky Zdeny Studenkovej zvládnu upiecť aj začiatočníci
Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Oľga Feldeková / Manželia Feldekovci

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Ilustračný obrázok.

Trnavské vianočné trhy.

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Igor Kmeťo starší našiel šťastie pri Vierke.

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Ilustračný obrázok.

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Marián Čekovský.

Obľúbenú vianočnú pochúťku robí tradične. Medvedie labky Zdeny Studenkovej zvládnu upiecť aj začiatočníci

Zdena Studenková / Ilustračné foto.
Zdena Studenková / Ilustračné foto. — Foto: Wikimedia Commons/DRAMEDY PRODUCTIONS, Freepik/freepik

Keď chcela dotlačiť svoje staré kuchárske knihy, vydavateľka prišla s lepším návrhom.

Keď bola ešte dieťa, všetci otcovia sa v zime zišli na ihrisku uprostred štvrte a kvôli deťom ho celé zaliali vodou tak, aby sa z neho stalo klzisko. V okolí rozvešali lampy a hrávali všakovaké zápasy. „Otcovia proti frajerom dcér, tuční proti chudým,“ s úsmevom si zaspomínala Zdena Studenková v rozhovore pre Topky. Jej detstvo však nebolo vždy iba ružové, variť sa musela naučiť už ako 13-ročná.

Naučila sa plávať

Známa herečka bola vtedy hodená do vody a nezostávalo jej nič iné, ako sa naučiť plávať. Dnes má na svojom konte už tri kuchárske knihy a o tom, aká je v kuchyni zdatná, vie snáď každý jej fanúšik. Keď sa výtlačky z jej prvých dvoch kníh predali, myslela si, že len dotlačia ďalšie, no vydavateľka ju vraj veľmi ľahko prehovorila na ďalšiu.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Kapustnicu pripravuje inak. Zdena Studenková sa riadi postupom, vďaka ktorému zostane mäso šťavnaté

Napísala teda novú knižku, do ktorej vložila svoje staré známe recepty a prispôsobila ich dnešku. Ingrediencie, ktoré v nich používa, sú vraj ľahko dostupné a kniha je určená každému, kto sa rád venuje vareniu na laickej úrovni. Je plná tradičných pochúťok a nájdete v nej inšpiráciu aj na tradičné sviatočné pečivo - medvedie labky.

Medvedie labky podľa Zdeny Studenkovej:

