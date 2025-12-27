Nebudem ťa ľúbiť, ak budeš taký. Uznávaný Gabor Maté vie, že v detstve sme všetci potrebovali štyri veci - Dobré noviny
Nebudem ťa ľúbiť, ak budeš taký. Uznávaný Gabor Maté vie, že v detstve sme všetci potrebovali štyri veci
Nebudem ťa ľúbiť, ak budeš taký. Uznávaný Gabor Maté vie, že v detstve sme všetci potrebovali štyri veci

Ilustračná fotografia / Gabor Maté v Bratislave
Ilustračná fotografia / Gabor Maté v Bratislave — Foto: Wikimedia commons (Josef Hejna); Kompas regenerácie (WELINNA)

Keď dáte prvé tri roky, máte vyhrané, hovorí rodičom.

„Nie je možné, aby ste svoje dieťa milovali priveľmi,“ hovorí kanadský lekár a odborník na traumu a stres Gabor Maté, ktorý vraví, že v dnešnej toxickej kultúre je úloha rodičov dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. V rozhovore, ktorý si pustilo už takmer šesť miliónov ľudí, prezradil, že deti majú štyri základné potreby, o ktorých by rodičia nemali vyjednávať a ktoré by mali napĺňať bez výhrad. „Ak zasadíte strom, samotné semienko nestačí na rast. Vyžaduje si to vodu, zavlažovanie, minerálne podmienky, slnečné žiarenie a podobne. S ľudskými bytosťami je to rovnaké,“ vraví.

Ktoré sú teda štyri základné potreby detí?

Gabor Maté v Bratislave.
Gabor Maté v Bratislave. Foto: Kompas regenerácie (WELINNA)

4. Voľná spontánna hra

„Deti sa rodia nielen s určitými potrebami, ale aj vrodenými očakávaniami tak ako majú naše pľúca vrodené očakávania, že sa naplnia kyslíkom,“ uviedol v podcaste Jaya Shettyho Gabor Maté, podľa ktorého nie sú naše vrodené očakávania vedomé. Voľná spontánna hra je podľa experta kľúčovou pre zdravý vývoj dieťaťa. Neznamená to hrať sa na internete, na mobile, ale pod hrou si máme predstaviť slobodnú, spontánnu a kreatívnu hru v prírode.

Gabor Maté v Bratislave.
Prečítajte si tiež: Legendárny lekár Gabor Maté na Slovensku: Ženy chorľavejú častejšie a môžu za to štyri vlastnosti

„Taká hra je esenciálna pre zdravý vývoj mozgu. Zdieľame to s ostatnými zvieratami – malé sloníky sa hrajú, medvedie mláďatá sa hrajú tiež, rovnako ako šteniatka a levy. Vieme to a napriek tomu v našej spoločnosti uprednostňujeme kognitívne rozvíjanie pred hrou. Zbavujeme naše deti hry a namies toho im dávame prístroje, ktoré ich zbavujú predstavivosti,“ vysvetlil s tým, že deťom neškodíme len tým, ak sa im niečo stane, ale aj vtedy, keď nenapĺňame túto ich základnú potrebu. „Niet sa potom čomu čudovať, že máme toľko detí s úzkosťami, ADHD a depresiami,“ dodal.

Foto: Freepik

