Bol záletníkom, až kým v bare nestretol strapatú Katku. Vlado Országh je v prvom rade manžel a otec
Vladimír Országh vie, že rodina je viac ako akékoľvek víťazstvo.
Nie každý úspešný hokejista by povedal, že jeho najväčším životným víťazstvom nie je zlato z majstrovstiev sveta, ale rodina. Vladimír Országh to však tvrdí s pokojom, vďakou a úsmevom. A každý, kto pozná jeho príbeh, vie, že to myslí úplne vážne.
Hokej mali vo svojej DNA
Vyrastal v Banskej Bystrici v rodine, kde bola hokejka bežnou súčasťou výbavy každého člena domácnosti. Otec, dedo, brat, strýko – všetci hrali. Hokej si dokonca skúsila aj jeho mladšia sestra, len tú najmladšiu to vraj obišlo. „U nás sa vždy hovorilo, že čo má ruky, nohy, tak to je hokejista,“ spomínal s úsmevom v podcaste Twintalk. V zime hokej, v lete futbal, a keď sa práve nehralo, behalo sa po ulici alebo skákala guma s babami.
Aj keď bol hokej takmer neoddeliteľnou súčasťou jeho DNA, nič neprišlo zadarmo. „Chodil mi ráno autobus o 5:05, chodil som s ním ja, suseda a robotníci, ktorí nastupovali niekde do fabriky. A vtedy mi suseda hovorila, že keď už takto skoro vstávam a toľko tomu obetujem, tak to jednoducho musím niekam dotiahnuť,“ opisuje Vlado a dodáva, že práve ona o začiatkoch jeho kariéry vedela svoje.
Keď ako deti s bratom trénovali na dvore, loptičky končili priamo na jej novej fasáde. „Oni stavali dom a veľakrát sme prestrelili tú loptičku a tie loptičky sa otláčali na novú fasádu susede na dome,“ smeje sa s odstupom času.