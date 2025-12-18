Bol záletníkom, až kým v bare nestretol strapatú Katku. Vlado Országh je v prvom rade manžel a otec - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bol záletníkom, až kým v bare nestretol strapatú Katku. Vlado Országh je v prvom rade manžel a otec
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Dominika Cibulková / Vianočný šalát.

Chutí tradične, no nebude vám po ňom ťažko. Fit vianočný šalát Dominiky Cibulkovej stojí za vyskúšanie

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

SLEDUJE NÁS 206 938 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bol záletníkom, až kým v bare nestretol strapatú Katku. Vlado Országh je v prvom rade manžel a otec

— Foto: Wikimedia Commons, @Zoner60 / Facebook Hockey Slovakia, SZĽH

Vladimír Országh vie, že rodina je viac ako akékoľvek víťazstvo.

Nie každý úspešný hokejista by povedal, že jeho najväčším životným víťazstvom nie je zlato z majstrovstiev sveta, ale rodina. Vladimír Országh to však tvrdí s pokojom, vďakou a úsmevom. A každý, kto pozná jeho príbeh, vie, že to myslí úplne vážne.

Hokej mali vo svojej DNA

Vyrastal v Banskej Bystrici v rodine, kde bola hokejka bežnou súčasťou výbavy každého člena domácnosti. Otec, dedo, brat, strýko – všetci hrali. Hokej si dokonca skúsila aj jeho mladšia sestra, len tú najmladšiu to vraj obišlo. „U nás sa vždy hovorilo, že čo má ruky, nohy, tak to je hokejista,“ spomínal s úsmevom v podcaste Twintalk. V zime hokej, v lete futbal, a keď sa práve nehralo, behalo sa po ulici alebo skákala guma s babami.

Aj keď bol hokej takmer neoddeliteľnou súčasťou jeho DNA, nič neprišlo zadarmo. „Chodil mi ráno autobus o 5:05, chodil som s ním ja, suseda a robotníci, ktorí nastupovali niekde do fabriky. A vtedy mi suseda hovorila, že keď už takto skoro vstávam a toľko tomu obetujem, tak to jednoducho musím niekam dotiahnuť,“ opisuje Vlado a dodáva, že práve ona o začiatkoch jeho kariéry vedela svoje.

Prečítajte si tiež: Lásku im Demitra dosvedčiť nestihol. V manželstve Ľuba Višňovského a Katky nelietajú taniere, iba slová

Keď ako deti s bratom trénovali na dvore, loptičky končili priamo na jej novej fasáde. „Oni stavali dom a veľakrát sme prestrelili tú loptičku a tie loptičky sa otláčali na novú fasádu susede na dome,“ smeje sa s odstupom času.

Z Bystrice do NHL. A naspäť

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…